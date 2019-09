Mourinho: "Vine a España porque quería entrenar al Real Madrid"

José Mourinho ha regresado a Madrid. No, no para volver a entrenar en la capital en estos momentos, sino para acudir a un acto organizado por LaLiga. Al lado de Javier Tebas y de Samuel Eto'o, el entrenador luso no ha dudado en mandar varios guiños al que fuera su equipo durante tres temporadas.

El técnico portugués ganó durante su periplo por el Real Madrid una Liga, la de los récords. Aquel equipo blanco a los mandos de Mourinho logró cantar el alirón tras conseguir 100 puntos en la 2011/2012: "Me quedaré con el orgullo de haber ganado vuestra Liga y hacerlo en un momento que era verdaderamente especial y difícil ganarlo".

Por aquel entonces, el campeonato doméstico español era dominado por el Barcelona de Guardiola y Messi, pero fue entonces cuando llegó The Special One para romper la dinámica. "Mi mejor recuerdo es cuando la ganas", ha señalado el ex de equipos como el Inter de Milán o el Chelsea. El título fue logrado de forma matemática en San Mamés ante el Athletic, pero Mou ha puntualizado que "estaba ganado en el Camp Nou".

Mourinho y Benzema en el Real Madrid EFE

Uno de los gestos más cariñosos que ha tenido el luso hacia el Real Madrid ha sido cuando ha asegurado que si regresó a España para ponerse a los mandos de un equipo, fue porque este era el club blanco: "Yo vine a España porque quería entrenar al Real Madrid, y porque quería intentar ser el primero en ganar el campeonato inglés, el italiano y el español, vine con eso en la cabeza".

Mercado de fichajes

El portugués ha asegurado que desde su salida del Santiago Bernabéu allá por el año 2013 no ha tenido ni una mala palabra para el fútbol español. "Solo he hablado bien", ha dicho para bromear con que se considera prácticamente un "embajador" del torneo. Mourinho lleva sin entrenar desde finales del 2018, cuando fue destituido del Manchester United. Por ello vivió el último mercado de fichajes "como una aficionado".

"Siempre esperamos a la sal y la pimienta del mercado de verano, y la gente se centra mucho en la novedad, pero los otros jugadores son los que dan la estabilidad y la visibilidad, la credibilidad que hace que las ligas sean mejores o peores. La Liga española, la inglesa, son lo que son gracias a aquellos que están, viven y juegan toda su carrera en la misma liga", ha comentado.

Futuro, VAR, Eto'o...

También ha tenido tiempo para repasar otras cuestiones. De lo que no ha querido hablar es de si disfruta por poder vivir el fútbol como un aficionado, a esto ha dicho un contundente "basta". Muchos han visto esto como un claro síntoma de que quiere volver a entrenar cuanto antes.

Tebas y Mourinho, durante el acto de este jueves EFE

En esta charla junto a Tebas y Eto'o, ha llenado de piropos al camerunés: "Samuel ha jugado para mí y contra mí, y yo he aprendido de él como jugador y también jugando contra él he aprendido mucho. Cuando juegas contra jugadores muy buenos y yo he tenido esa suerte, aprendes tanto de cómo te vas a preparar para jugar contra ellos. A él le debo las dos cosas".

Para finalizar, ha opinado sobre el VAR: "Antes del VAR yo cuando había un gol de mi equipo o del adversario, lo primero que hacía antes de celebrar era mirar al juez de línea, para ver si era gol o no era gol. Hoy lo que haces es mirar al árbitro. Un estadio con 80.000 personas espera 10 segundos para saber si es gol o no gol, y después explotar de alegría si es gol o no. Es un modo diferente de mantener la emoción".

[Más información - Los retos que marcó en su día el Real Madrid a Mourinho: "Iba con mi naturaleza"]