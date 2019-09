Mourinho daría el 'sí, quiero' al Real Madrid

El banquillo del Real Madrid ha sido fuente de numerosos rumores durante años. Sin ir más lejos, la pasada temporada hasta tres entrenadores dirigieron al conjunto blanco. De Julen Lopetegui a Zinedine Zidane, pasando por Solari. El técnico francés es el actual ocupante del puesto. Zizou regresó nueve meses después de decir adiós para rescatar a un equipo que se había quedado sin opciones de forma prematura en las tres grandes competiciones en juego.

Para la 2019/2020 se puso a los mandos del proyecto desde el minuto uno. La pretemporada no fue sencilla, pero en las tres primeras jornadas de La Liga ha conseguido una victoria y dos empates, colocándose por delante del eterno rival en la tabla doméstica. En el Real Madrid se confía en el entrenador galo, se espera que los resultados lleguen y que con ellos se repitan los éxitos de su primera etapa. Pero en caso de cualquier imprevisto, Mourinho acudiría a la llamada del club.

José Mourinho llegó al Santiago Bernabéu en el año 2010, justo después de proclamarse campeón de la Champions League con el Inter de Milán. Con el Real Madrid no logró hacerse con 'La Orejona', más por mala suerte que por mal juego o dirección técnica, pero sí que sumó un nuevo récord para el club al llevarse 'La Liga de los Récords'. 100 puntos en la 2011/2012 para batir al, por aquel entonces, todopoderoso Barcelona de Guardiola y Messi.

Mourinho, en un partido del Real Madrid EFE

Después de tres temporadas, Mourinho abandonó la casa blanca para regresar a la Premier League. La relación con algunos de los miembros de la plantilla no era la mejor. Pero su vuelta ahora no sería descabellada. Mucho ha llovido desde entonces. Jugadores como Pepe y Casillas ya no están en el club, mientras que otros como Varane siguen y se han convertido en pilares. El central galo llegó de la mano de Mou, quien aún tiene amigos en el vestuario.

Posible vuelta

El técnico luso no tiene equipo desde los últimos compases del 2018. Fue a finales del año pasado cuando el Manchester United decidió prescindir de sus servicios. Su nombre llegó a sonar cuando se comenzó a barajar la destitución de Solari, pero fue Zidane el elegido. Pero algo ha cambiado, cada vez son más numerosos y también más cariñosos los gestos de Mourinho hacia el Real Madrid.

Hace unos meses ya dijo que "decir 'no' una vez al Madrid es difícil, dos muy difícil y tres es imposible". Pero ha sido ahora cuando los guiños son claramente definitivos. José Mourinho ha regresado a España para participar en un acto organizado en la sede de LaLiga y ha sido allí desde donde no ha dudado en declararse al que fuera su equipo durante tres años.

Mourinho, en un acto organizado por LaLiga EFE

"Yo vine a España porque quería entrenar al Real Madrid, y porque quería intentar ser el primero en ganar el campeonato inglés, el italiano y el español, vine con eso en la cabeza", ha dicho un Mou que ha asegurado que su mejor recuerdo es "cuando la ganas". "Me quedaré con el orgullo de haber ganado vuestra Liga y hacerlo en un momento que era verdaderamente especial y difícil ganarlo", ha asegurado el luso.

Mourinho continúa teniendo una legión de seguidores entre el madridismo. Es por ello que a su llegada a nuestro país se le ha preguntado por su posible regreso al Santiago Bernabéu como entrenador. "Tranquilos, esperad", ha dicho escuetamente con una sonrisa pícara el portugués ante el micrófono de Deportes Cuatro.

Antes ya había comentado en una entrevista para el Canal 11 que su mejor experiencia en los banquillos había sido en el club blanco: "El Real Madrid fue mi mejor experiencia por lo que aprendí como entrenador, como hombre, por las lecciones que me llevé en mi carrera y en mi vida. Es el mejor recuerdo de mi carrera, fue fantástico".

La buena sintonía con Florentino Pérez y su gen ganador, además de ese poder de gestionar egos y situaciones complicadas le hacen el candidato perfecto al banquillo del Real Madrid, siempre y cuando Zidane, por cualquier motivo, decidiese no seguir al frente del equipo.

