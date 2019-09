Nacho se queda fuera en la última convocatoria de Keylor con el Real Madrid

El Real Madrid ha dado a conocer su convocatoria de cara al partido de este domingo contra el Villarreal. Hay dos grandes novedades que son la inclusión de Luka Modric y Ferland Mendy. El croata regresa tras haber sido expulsado en la primera jornada por roja directa y el lateral galo se estrena tras haberse recuperado de su lesión.

Por la otra parte, Zidane no podrá contar con varios jugadores para el choque frente al Villarreal. A las ya conocidas bajas de Asensio y Hazard se ha unido Isco, quien sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral el pasado miércoles. Se espera que el malagueño no regrese a los campos en las próximas semanas.

Otro que no es convocado es Nacho, del cual no se han comunicado los motivos aún pero no viajará con el equipo para el partido liguero.

En el caso de la portería, Keylor Navas es convocado en su más que posible último partido con el Real Madrid. Tras los rumores de salida publicados la pasada semana, el portero tico saldrá del club blanco y será jugador del PSG en los próximos días. En su lugar, como han informado fuentes cercanas al club parisino, llegará Alphonse Areola, portero titular del equipo dirigido por Tuchel.

Keylor Navas, durante un entrenamiento. Foto: Twitter: (@NavasKeylor)

El conjunto dirigido por Zidane visita El Madrigal tras tropezar en casa frente al Valladolid la pasada jornada. En frente, un Villarreal que viene de perder frente al Levante (2-1) y busca la primera victoria del campeonato. Los de Escribá quieren dejar buenas sensaciones ante su público antes del parón de selecciones.

Con la buena racha de Benzema (dos goles en dos partidos) y las buenas sensaciones que dejó el equipo la primera jornada, los de Zizou buscan la segunda victoria del campeonato y dejar así atrás las malas sensaciones del pasado sábado.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Navas, Courtois y Altube.

Defensas: Carvajal, Militão, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola y Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro y Valverde.

Delanteros: Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jović y Vinicius Jr.

