Carvajal: "¿Bomba? Veremos si se ficha a alguno o si sale un compañero"

Creo que hemos hecho un gran partido pero nos llevamos solo un punto; tenemos que entrar más concentrados a los partido. No falta ni intensidad ni garra

"Al final al equipo le falta acoplarse a la competición y corregir los fallos que estamos teniendo. Está claro que a día de hoy ganar a cualquier rival es muy complicado fuera de casa".

"El fútbol está muy igualado. Nuestro máximo rival es el Barcelona y ha pinchado dos veces. El Atlético ha ganado por la mínima...".

"¿Bomba? Esa pregunta no va dirigida a mí. No gestiono la plantilla. Veremos si mañana se ficha a algún jugador o sale algún compañero... eso son cosas del club. No se puede dudar de nuestro compromiso y de nuestra actitud".

"La Liga cada vez está más igualada y hay que hacer grandes partidos para llevarte los tres puntos".

