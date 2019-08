"Con Neymar y Hazard, el Madrid ganaría la Champions otra vez"

Neymar Jr. está muy cerca de poner punto y final a su etapa en el PSG y el Real Madrid se sigue manteniendo a la espera de poder entrar en escena para tratar de hacerse con sus servicios. El Barcelona también se mantiene al acecho y está siguiendo muy de cerca la situación del jugador, pero el club parisino prefiere ver al brasileño vestido de blanco, por lo que la especulación cada vez es mayor con el paso de los días.

Sobre el bando que se decanta por el fichaje de Neymar por el Real Madrid, Gheorghe 'Gica' Hagi, exjugador del conjunto merengue y del Barça, ha sido el último en sumarse a la lista y ha dado su explicación en Super Deportivo Radio: "Pueden ganar más fácil. Sin duda. Si fichan a Neymar y con la contratación de Hazard, ganan la Champions League otra vez. Después Zidane tendrá que encontrarle su sitio a cada uno, pero es lo mejor que le puede pasar a un entrenador. Solo hay que motivarlo".

Además, Hagi no puso en duda la categoría de estrella de Neymar y ha apuntado que, dada su situación actual, lo único que le pasa es que está pasando por un momento de bajón: "Es un jugador top, a pesar de que ahora no está muy bien. Hay veces que está bien y otras que no, como ahora que está un poco despistado, pero no pasa nada. El valor del jugador es igual. Es un jugador que le iría bien a todos los equipos del mundo".

Neymar, con el PSG Reuters

¿Messi o Cristiano Ronaldo?

Más adelante, entrando en el debate de la eterna comparación entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, Hagi matizó por qué prefiere al argentino pese a que también elogia al portugués: "Me encantaría ser su entrenador, pero confieso que elijo a Messi porque tengo una pequeña debilidad por él al ser zurdo. Yo mismo fui un futbolista zurdo. No puedo elegir otro, es de mi estilo".

Además, realizó el siguiente apunte sobre la edad para retirarse: "Yo me retiré a los 36 años y pico, jugando 60 partidos al año y creo que hoy esa cifra es superable. La recuperación se hace mejor y si te cuidas, estás conectado, motivado y bien entrenado puedes jugar hasta los 38 tranquilamente. El tema es cuántas ganas tenga de seguir haciéndolo. Yo me di cuenta a los 36 que no quería seguir sacrificándome. El problema no era los domingos, porque me retiré marcando goles, sino de los entrenamientos y el día a día. El '10' no sufre en los entrenamientos, sufre en la rutina diaria".

La defensa a Messi con su selección

Finalmente, Hagi concluyó defendiendo a Messi de las críticas que siempre recibe cuando juega con Argentina: "Todavía no he visto que un solo jugador pueda ganar un Mundial. Cuando Maradona fue campeón tenía jugadores de maravilla que trabajaban detrás de él. Él tiene que aparecer para hacer la diferencia en el momento justo, pero es el equipo el que te lleva a los grandes objetivos. En fin, que esto es un juego colectivo, no como el tenis. El fútbol es un espectáculo y el '10' es el artista principal".

