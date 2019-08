El PSG pide más de 200 millones de euros para dejar salir a Neymar

Neymar no volverá a pisar el Parque de los Príncipes para jugar con el PSG o al menos eso es lo que pretende tanto el propio club francés como el futbolista y su entorno. Todos trabajan para buscarle una salida, ya que él no quiere continuar y pretender volver a España. Pero su actitud, precisamente por ese motivo, también ha acabado por cansar a Catar.

Eso es lo que asegura un medio como Le Parisien, muy vinculado con el Paris Saint-Germain. El Real Madrid se ha colocado en la pole para hacerse con los servicios del jugador brasileño, quien también había sonado a lo largo del verano para reforzar las filas del Barcelona. Sin embargo, y tal y como ha venido publicando EL BERNABÉU, el PSG prefiere verle vestido de blanco, en especial por la nula relación que mantienen con Can Barça y Bartomeu por el 'caso Verratti'.

Eso sí, no a cualquier precio. El medio francés revela que el conjunto de París al menos quiere 200 millones de euros por Neymar. No hay que olvidar que hace tan solo dos años, el PSG se hizo con los servicios del ex del Santos a cambio de pagar la cláusula que este tenía en el Barcelona, fijada en 222 'kilos'. "Molesto por las ganas de irse de Neymar, Catar, propietario del PSG, quiere mucho dinero a cambio", apuntan desde Le Parisien.

Neymar, con el PSG Reuters

El interés del Real Madrid en Neymar no es nuevo. El talentoso futbolista siempre ha gustado mucho en la zona noble. Tanto cuando jugaba en su Brasil natal, como cuando pasó a militar en las filas del Barça o comenzó una nueva etapa en la Ciudad de la Luz. Ahora podría por fin verse al jugador en el Santiago Bernabéu, donde sería recibido con los brazos abiertos por el vestuario merengue.





Negociación en curso

Leonardo, director deportivo del PSG, lanzó la bomba al afirmar que las negociaciones para la salida de Neymar del club "están avanzadas", pero que todavía no se había llegado a un acuerdo. Por otro lado, L'Équipe habla de que en la operación se podrían incluir jugadores como Bale, James Rodríguez o incluso Isco.

