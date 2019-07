Pochettino, sobre Eriksen y el Real Madrid: "Está en manos del club"

Real Madrid y Tottenham se vieron las caras en la primera semifinal de la Audi Cup. Un gol de Harry Kane en el minuto 22 del partido decantó la final del lado de los spurs. Después del duelo, Mauricio Pochettino compareció ante los medios de comunicación para analizar el encuentro en rueda de prensa. El argentino habló sobre varios nombres propios como los de Eriksen y Keylor Navas.

Lectura del partido

"Solo es un resultado, estamos intentando mejorar en general, mejorar a nivel de fútbol, empezar fuertes la temporada. Creo que la vamos a empezar en una buena dinámica. Estamos felices porque la dinámica desde el inicio es buena".

Keylor Navas

"Es uno de los mejores porteros del mundo. Salvó al Madrid de encajar más goles".

Estado de Tottenham y Real

"Estoy feliz porque hemos jugado tres partidos duros. Es una pretemporada diferente, muy particular. Creo que lo estamos haciendo bien, pero lo más importante es que estamos sacando buenas sensaciones. Tenemos que mejorar aún y esperamos estar preparados para competir a nuestro mejor nivel en las próximas semanas. El Madrid es uno de los mejores del mundo, esto es solo pretemporada. No tenemos que pensar mucho en el resultado, sino en mejorar".

Kane celebra el gol del Tottenham al Real Madrid REUTERS

Eriksen y el Real Madrid

"Necesito repetir lo que dije a los periodistas ingleses los días anteriores: solo le entreno, intento obtener lo mejor de él. Estas cosas, si pasan o no, si vendemos o si renovamos a alguien, está en manos del club. En esto momento estoy entrenando al equipo para conseguir la mejor forma posible".

Mercado de fichajes

"Mi trabajo es entrenar. No son cuestiones para mí, sino para el club salvo que me cambien de puesto. Por supuesto, soy el jefe diseñando la estrategia, estableciendo la filosofía… Soy el jefe en mi área, pero en otro área no me meto. Soy emocional, pienso mucho, pero no soy la persona para responder estas cuestiones".

