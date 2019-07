Cristóbal Soria vuelve a reírse del Madrid: "A Zidane se le está poniendo cara de Solari"

El Real Madrid ha vuelto a perder en esta pretemporada. Tras cosechar dos derrotas y una victoria en los encuentros anteriores, los de Zinedine Zidane han caído ante el Tottenham en la Audi Cup por 0-1. Cristóbal Soria ha querido aprovechar el mal resultado para atacar al entrenador francés.

El colaborador de El Chiringuito ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter lanzando el siguiente mensaje: "Ha vuelto a perder el Real Madrid de Zizou. Esto no puede ser". Además, lanzó una pregunta: "¿Sábeis cuál ha sido el último entrenador que ha ganado un partido con el Real Madrid de visitante?".

Soria se autocontestó comparando a Zidane con Santiago Solari: "El gran Solari fue el último en ganar de visitante. No hay ningún problema. Yo ya llevo diciendo esto durante tres años. Y ahora a todo el mundo a darme la razón. Mucho ánimo".

A Zizou se le está poniendo cara de Solari...

No obstante, no es la primera ocasión en la que publica un vídeo similar riéndose del Real Madrid. El tertuliano compartió otra publicación tras la derrota ante el Atlético de Madrid por 3-7. "Que cosa más grande la que le han metido al real de madrid jajajajaja pero que no se preocupe nadie que mañana los gurús nos dirán que Vinicius Júnior será el próximo Balón de Oro y lo de Hazard es constitución...", se burló.

