Theo Hernández abandona el Real Madrid y ficha por el Milan

El Milan ha hecho oficial la contratación del defensa francés Theo Hernández por las cinco próximas temporadas. El lateral jugó la pasada temporada en la Real Sociedad en calidad de cedido. Ahora, el club italiano y el Real Madrid llegan al acuerdo para el traspaso del futbolista por 20 millones de euros.

Theo continúa así con su carrera en la Serie A después de jugar los últimos años en La Liga. El jugador se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, al igual que su hermano Lucas Hernández -quien a partir de la próxima temporada jugará en el Bayern Múnich-, para saltar al primer plano cuando fue cedido por el club rojiblanco al Alavés.

Del club vasco dio el salto al Real Madrid que no dudó en hacerse con sus servicios en el verano de 2017 luego de la buena temporada del defensa galo en Mendizorroza. Theo aterrizó en el club blanco con el objetivo de competir por un puesto en el once titular con Marcelo, pero no consiguió dar el nivel mostrado en el Alavés y acabó saliendo cedido a San Sebastián.

En la Real Sociedad tampoco ha logrado recuperar su mejor estado de forma, algo que le ha cerrado la puerta a regresar al Santiago Bernabéu. En el Real Madrid han decidido apostar por otro francés, Ferland Mendy, por lo que Theo Hernández tuvo que buscar una salida y encontró en el Milan a su destino perfecto.

Mensaje a Theo

El Real Madrid también mandó un comunicado oficial para anunciar el acuerdo alcanzado con la escuadra rossonera por el lateral. Pero, además, el club también quiso mandar un mensaje al que fuera su futbolista: "El club agradece a Theo su trabajo y profesionalidad durante el tiempo que ha defendido nuestra camiseta y le desea mucha suerte en su nueva etapa".

'Operación Salida'

El Real Madrid comenzó hace algunas semanas a hacer hueco en su plantilla antes del comienzo de la temporada 2019/2020. Theo es el quinto futbolista en abandonar el conjunto merengue tras Marcos Llorente, Kovacic, Reguilón y Odegaard, aunque los dos últimos han salido en calidad de préstamo no de venta a título definitivo. El lateral izquierdo comienza así una nueva aventura en San Siro donde espera poder llegar a ser ese defensa que apuntaba apenas cumplida la mayoría de edad.

