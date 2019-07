El movimiento del United que podría acercar a Pogba al Real Madrid

Paul Pogba puede estar más cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid gracias a una operación que ha activado el Manchester United. Además del inminente deseo del francés de abandonar Old Trafford, los red devils se han lanzado a por el fichaje de Milinkovic-Savic y han iniciado las negociaciones con la Lazio. La Gazzetta dello Sport se ha hecho eco de esta información y esto podría suponer un paso clave para el futuro del galo.

Milinkovic-Savic también estuvo en la órbita del Real Madrid como posible refuerzo para el centro del campo, pero los rumores tan solo se quedaron en eso. Ahora el PSG también se ha interesado en hacerse con los servicios del centrocampista serbio, pero la Lazio rechazó los 75 millones ofrecidos por el conjunto parisino. Por lo tanto, la opción del Manchester United se convierte en la prioritaria y su fichaje por el conjunto inglés podría hacer que Pogba dé el paso decisivo para llegar al Real Madrid.

No obstante, la operación no le va a salir nada barata al United. Claudido Lotito, presidente de la Lazio, no está dispuesto a abonar menos de 100 'kilos' por Milinkovic-Savic. El conjunto de Old Trafford estaría dispuesto a pagar dicha cifra por hacerse con los servicios del serbio, por lo que todo apunta a que el acuerdo llegará a buen puerto y, de hecho, el director deportivo Igli Tare está en Londres para ultimar los detalles del traspaso.

Milinkovic-Savic, en el derbi entre la Lazio y la Roma Reuters

Pogba, ¿más cerca que nunca?

Ahora bien, ¿cómo afectará esto al futuro de Pogba? La llegada de Milinkovic-Savic al United podría ser todo lo que necesitaba para darle el 'portazo' definitivo al equipo inglés y ultimar su fichaje por el Real Madrid. El centrocampista está como loco por ponerse a las órdenes de Zinedine Zidane y sabe que es una petición expresa del técnico francés, por lo que los últimos flecos de la operación podrían concretarse lo antes posible para que su llegada al Santiago Bernabéu sea una realidad.

