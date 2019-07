Marcelo: "Zidane es como mi hermano, su vuelta al Real Madrid devolvió la alegría al equipo"

A pocos días de incorporarse a la disciplina del Real Madrid, Marcelo continúa de vacaciones en Brasil. El capitán merengue aprovechó su última semana de desconexión antes de la pretemporada que se iniciará el 8 de julio para conceder una entrevista a Esporte Espectacular.

Marcelo se deshizo en elogios hacia Zidane, destacando que está muy satisfecho con su regreso al banquillo blanco: "Soy muy amigo de él, para mí es cómo un hermano mayor. Me puso muy feliz con su vuelta. No tanto por volver a jugar, sino más bien por la alegría que trajo, por volver a jugar mejor. Es una persona serena tanto en las victorias como en las derrotas".

El lateral es muy amigo de Cristiano Ronaldo desde que coincidieron en el Real Madrid, pero no ve factible un reencuentro en Concha Espina. "¿Volver al Madrid? Esa broma es muy seria. Cuando hablamos no conversamos de fútbol. Tenemos muchas cosas más importantes además del fútbol. Hablamos de los hijos, que también juegan...", señaló.

Aunque a Marcelo le hubiera gustado saber porque no fue convocado para jugar la Copa América, el brasileño sigue trabajando para regresar a la canarinha: "No sé porqué no estoy. Es una buena pregunta. Yo también me la hago. Si el entrenador opta por otro jugador, no sé. Lo único que puedo hacer es trabajar más duro para volver a vestir la camiseta de la selección brasileña. Es uno de mis objetivos...".

[Más información: La pelea de Marcelo para volver a la selección de Brasil: "Nunca desistiré"]