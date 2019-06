Rodrygo: "Espero hacer muchos goles y dar alegrías al Real Madrid"

Rodrygo Goes fue presentado este martes como nuevo jugador del Real Madrid. El joven futbolista de 18 años llega al club blanco como una de las promesas con mayor proyección del fútbol sudamericano, no en vano es considerado como uno de los mejores sub21 del planeta. Todos esto incluso sin haber disputado todavía ni un solo partido en suelo europeo. Rodrygo es la nueva sensación y después de su puesta de largo en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu, habló en Realmadrid TV.

Rodrygo: "Espero hacer muchos goles y dar muchas alegrías al Real Madrid"

Sueño cumplido

"Muchas gracias. Es un sueño realizado, un sueño desde chico que siempre fue jugar aquí y sin duda es el día más feliz de mi vida".

Ganar, ganar y... 'La Orejona'

"Creo que todos los títulos posibles y en especial la Champions".

Conversación con Vinicius

"Vinicius Júnior me ha contado las mejores cosas del Madrid. Yo digo que cuando se habla del Madrid siempre se hablan las mejores cosas posibles. Y con Zidane, lo voy a conocer ahora y es un sueño poder ser entrenado por él".

Posición favorita

"Por las bandas del ataque, tanto por la derecha como por la izquierda".

Importancia de su familia

"La familia es lo más importante que tengo y me da mucha confianza por donde voy. Teniéndolos aquí me siento más confiado, es de las mejores cosas de la vida. Me siento muy feliz de estar aquí hoy".

Mensaje a la afición

"Hola a todos los madridistas, de Rodrygo un abrazo para todos. Espero hacer muchos goles y dar muchas alegrías para todos ustedes del Real Madrid".

