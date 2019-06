Rodrygo Goes ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid y ya se ha vestido de blanco y ha pisado el césped del Santiago Bernabéu por primera vez. El joven brasileño llega al conjunto de Concha Espina procedente del Santos y por fin ve cumplido su sueño, esperando tener un gran protagonismo en el equipo y demostrar que es un jugador con una gran proyección de futuro. Las reacciones han sido muy positivas y Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU, ha dado su punto de vista en Realmadrid TV.

Jorge Calabrés: "Rodrygo puede aportar una gran versatilidad en el ataque"

Ha manifestado que se trata de un fichaje muy ilusionante y con gran proyección de futuro, por lo que puede tener una gran repercusión en la base ya existente. También ha constatado que no se ha vivido la mejor temporada, pero que ahora el madridismo está ante un proyecto ilusionante y se esperan muchos éxitos para la temporada 2019/2020.

La espera llegó a su fin

"Era una presentación muy esperada. Es un jugador que está fichado de la temporada pasada, un proyecto de jugador enorme del estilo de Vinicius y de Jovic, un jugador de presente y de futuro que va a venir muy bien a la plantilla del Real Madrid. Es una de esas jóvenes estrellas que se ha incorporado al club después de una gran gestión, ya que era muy seguido por todos los grandes clubes de Europa y hoy aquí en el Santiago Bernabéu era su puesta de largo y con ganas de verle ya con la camiseta del Real Madrid".

Versatilidad y gol

"Yo creo que puede aportar mucha versatilidad en ataque y desborde. Es un jugador también de los que crean oportunidades y tiene gol, lo hemos visto con el Santos y con las categorías inferiores de Brasil. Va a ser un jugador para el ataque de futuro del Real Madrid, se incorpora al fabuloso ataque que ya tiene el equipo con Benzema, Vinicius, Hazard recién llegado, Asensio... Es un ataque de presente y futuro y va a aportar eso y un poco de improvisación en ese juego que no puede ser controlado por los rivales".

Proyecto ilusionante tras un mal año

"No es que me ilusione el proyecto, es que estoy deseando que empiece ya la pretemporada para ver los partidos del Real Madrid. Es verdad que no se ha hecho una temporada buena pero se tiene una base excelente, se viene de ganar tres Champions seguidas. Este año no ha podido ser, no se ha levantado ningún título y el Real Madrid siempre quiere más, siempre tiene que estar trabajando para ganar".

El madridismo espera muchos éxitos

"Con los fichajes que ya han llegado y los que vendrán seguramente es un proyecto ilusionante, vimos como estaba el otro día el estadio con la presentación de Hazard, estamos ante un proyecto con el que el madridismo está muy ilusionado, incluyendo el regreso de Zinedine Zidane al banquillo y la próxima temporada pinta muy bien, pinta de blanco".

