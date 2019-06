Vinicius ya se codea con los 'grandes': su ascensión con el Real Madrid

El CIES ha elaborado una lista con los 100 futbolistas con mayor valor de mercado. El brasileño, a sus 18 años, aparece en el puesto número 37 con una valoración de 85,3 millones de euros. Vinicius Júnior está por delante de jugadores como Luis Suárez -posición 38 con 85 'kilos'-, Kanté -posición 40; 83,7 millones-, Agüero -puesto 43; 80,4- o Aubameyang -posición 47; 77,5 millones de euros-.

Desde su llegada al Santiago Bernabéu hace menos de un año, el extremo no ha parado de ascender. No en vano, también el prestigioso medio francés L'Équipe le considera como uno de los mejores futbolistas sub20 del mundo. Pero esto no acaba nada más que empezar. Fue en julio de 2018 cuando el jugador cruzó el charco para abrir una nueva etapa en el fútbol europeo.

Una vez fue presentado en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu, Vinicius se puso a las órdenes de Julen Lopetegui cuando dio comienzo el trabajo para preparar la siguiente temporada. Sin embargo, con el ahora entrenador del Sevilla no gozó de minutos, llegando a disputar tan solo 12 durante esa etapa, divididos en dos partidos distintos de La Liga.

Lopetegui da órdenes a Vinicius antes de debutar en partido oficial EFE

La llegada de Solari supuso un antes y un después para el brasileño. El técnico ya le conocía debido a que el jugador había disputado varios partidos bajo las directrices del argentino en el Castilla. Santiago Hernán Solari le dio confianza y fue de su mano cuando no solo se consolidó en el primer equipo, sino que pasó a formar parte del once titular de forma habitual.

Sin embargo, una inoportuna lesión frente al Ajax de Ámsterdam, durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, volvió a dar un nuevo giro a la situación del futbolista. Varios meses en el dique seco y a su regreso con el grupo otro cambio en el banquillo. Zidane tardó en darle minutos, pero eso no quiere decir que no cuente con él para el próximo curso.

Vinicius, en el Top 3

El brasileño de 18 años tiene un puesto fijo en la plantilla para la 2019/2020 y su cuenta pendiente es mejorar su puntería, algo que ya ha estado trabajando y, además, con la ayuda de Benzema. La velocidad y el regate lo tiene, pero aún falta más gol. Aunque eso no ha impedido que en este ranking del CIES tan solo Eden Hazard y Marco Asensio se coloquen por encima de él en cuanto se habla de jugadores del Real Madrid.

Vinicius Júnior, con la camiseta del Real Madrid para la 2019/2020

Ningún jugador de la lista es más joven que Vinicius Júnior. Tan solo Jadon Sancho está por encima con tan temprana edad, aunque el del Borussia Dortmund es unos meses más mayor que el brasileño del Real Madrid, ya que nació el 25 de marzo, mientras que el futbolista merengue lo hizo el 12 de julio, ambos en el año 2000. Vinicius está llamado a marcar una época, pero ya es una realidad en el Santiago Bernabéu.

