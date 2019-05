El vestuario del PSG no entiende a Mbappé: "El club es más importante que nosotros"

Las declaraciones de Kylian Mbappé durante la entrega de premios de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales (UNFP) han provocado un auténtico terremoto en el mundo del fútbol. "Es hora de asumir más responsabilidades, quizá aquí en París, que lo haría con gusto, o quizá en otro lugar con un nuevo proyecto. En cualquier caso, gracias a todos por este premio", dijo el delantero para acabar con el tema asegurando que si hablaba "otra vez sobre esto" sería "demasiado". "Era el mensaje que quería enviar", finalizó.

Sobre ello ha hablado Marquinhos tras el último partido del PSG en la Ligue-1 ante el Reims. Un encuentro en el que Mbappé vio puerta, pero en el que tuvo que ver como no era suficiente ya que el equipo parisino acabó cayendo por 3-1. El brasileño se mostró muy crítico: "No he comprendido bien lo que Mbappé ha querido decir. Yo creo que él ha hablado con la dirección del club, con el entrenador pero no ha hablado con la plantilla. Habrá que preguntarle qué es lo que quiere decir en verdad y cuál es el sentido de la frase".

"Kylian es muy joven de edad pero es muy fuerte de cabeza. Él es responsable de lo que dice pero el club está antes que todo, el Paris Saint-Germain es más importante que todos nosotros, los jugadores pueden irse, pero el club estará siempre allí", continuó diciendo Marquinhos. El defensa mandó así un claro mensaje a su compañero: nadie, ni siquiera él, está por encima del club. Aunque esto no quiere decir que quiera su marcha: "Claro que yo quiero que se quede, tenemos muchos jugadores importantes y Mbappé es uno de ellos, es alguien positivo en el vestuario y en el campo, siempre responde y hace goles, en un delantero decisivo"

Mbappé Reuters

Culebrón del verano

Como ya pasase en el 2017, Kylian Mbappé puede ser uno de los protagonistas del mercado de fichajes del periodo estival. El jugador pide galones, responsabilidades y deja la puerta abierta a una salida de no poder conseguirlo en El Parque de los Príncipes. El Real Madrid se mantiene atento, pero lo cierto es que desde Francia se señala que el internacional galo continuará en el PSG hasta el verano de 2020. Luego todo puede pasar. Tan cierto como esto es que en el vestuario del equipo parisino se encuentra el clan brasileño frente al nacional.