Ancelotti, en el quinto aniversario de La Décima: "Es algo que no olvidaré en mi vida"

Carlo Ancelotti, actual entrenador del Nápoles, ha hablado sobre la conquista de La Décima del Real Madrid en su quinto aniversario: "Lo tengo todo guardado en la memoria. Es algo que nunca podría olvidar en mi vida"

Primero detalló los sentimientos del grupo en la previa: "El día anterior estuvimos tranquilos. Sabíamos que era muy importante lo que había en juego, que la motivación del club era máxima, que era el gran objetivo, pero la presión que teníamos la supimos convertir en motivación para afrontar la final".

La situación del equipo físicamente no era la mejor: "Llegamos con Khedira recién recuperado de una operación, con Pepe, Benzema y Ronaldo con molestias. Me acuerdo mucho del gesto que tuvo Pepe. Fue muy honesto conmigo, con los compañeros y con el club. El día anterior me dijo que no podía jugar, que en el minuto 15 tendría que salir porque le dolía mucho la rodilla. No es fácil para un jugador renunciar a jugar la final de la Champions, pero él lo hizo por el bien del grupo. Pepe me demostró ser un gran profesional".

Los blancos jugaron a su manera

El Madrid dominó parte del encuentro, pero no se reflejó en el marcador hasta el final: "Todo salió como queríamos. Es cierto que sufrimos más de la cuenta, que el empate no llegó hasta el minuto 90 y tantos, pero no se le puede reprochar nada al juego del equipo. Jugamos al fútbol hasta el final, creamos ocasiones, controlamos el juego pero no llegaba... Es cierto que al final tuvimos suerte, pero la merecimos".

Ancelotti quiso recordar el gol de Ramos a la salida del córner en el minuto 93: "Nunca pienso en lo que va a pasar en una jugada, pero sí que tenía confianza de que el gol iba a llegar. Era la última oportunidad, pero confiaba en mis jugadores, sabía que si la tenían no iban a fallar. El equipo estaba vivo y era optimista. Jugamos hasta el final, hasta el último segundo del partido buscamos el empate jugando al fútbol, haciendo jugadas... y al final aparecieron Modric y Ramos. Tenía confianza en lo que estábamos haciendo".

Marcelo, en la final de La Décima contra el Atlético de Madrid

Luego confesó que no vio la Copa ganada hasta el tercer tanto, obra de Marcelo: "El gol de Marcelo fue decisivo. Hasta ese momento la prórroga estaba abierta, pero con ese gol el Atlético emitió señales de no poder, de decir basta. Ya después, la fiesta, abrazos y disfrutar con el madridismo".

Uno de los momentos más relevantes fue la llegada de la expedición a la capital de España, donde fueron recibidos como héroes: "Llegamos muy tarde a Madrid y no esperaba nada especial, pero ver a tanta gente por la calle celebrando el título es algo que no podré olvidar en la vida. Cibeles lleno, las calles de alrededor también, aficionados por todos lados... Algo que quedará grabado en mi memoria para toda la vida. Disfruté del Real Madrid".

