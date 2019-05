Dos años del 'efecto Vinicius': su camino hasta triunfar en el Real Madrid

El tiempo pasa rápido y parece que fue ayer cuando el Real Madrid anunciaba, a través de un comunicado en su página web, que se hacía con los servicios de Vinicius Júnior. Fue el pasado 23 de mayo del 2017, cuando desde el club blanco se confirmaba que un, prácticamente, desconocido futbolista brasileño de tan solo 16 años pasaría a formar parte del equipo merengue cuando cumpliese la mayoría de edad.

"El Real Madrid C. F. y el Clube de Regatas do Flamengo han acordado la transferencia de los derechos federativos del jugador Vinicius Junior a partir de julio de 2018. El jugador permanecerá en su club actual hasta julio de 2019, aunque podrá jugar antes en el Real Madrid si lo acuerdan ambos clubes", rezaba el comunicado del club de Concha Espina aquel 23 de mayo.

El plan inicial pasaba porque Vinicius continuase con su crecimiento en las filas del Flamengo y que sería en el verano de 2019 cuando pusiese rumbo al Santiago Bernabéu para pasar a formar parte de la familia madridista. Sin embargo, los acontecimientos se adelantaron y un año antes fue presentado en el Palco de Honor. Ahora se cumplen dos años de su fichaje, tiempo en el que ha pasado muchas cosas.

Del anuncio a su llegada a Madrid

Real Madrid y Flamengo llegaron un acuerdo. Así, el club blanco se adelantó a otros equipos de Europa, como el Barcelona, que también se habían fijado en el jugador. Desde el momento del anuncio, comenzó una cuenta atrás para la llegada de Vinicius Júnior al Santiago Bernabéu. En las filas el conjunto brasileño continuó progresando, ganando minutos y experiencia para el momento de cruzar el charco.

Vinicius Jr celebrando un gol con el Flamengo. Foto: Instagram (@viniciusjr_00)

Con el Flamengo llegó a disputar en esa temporada 2016/2017 hasta 32 partidos entre la liga y la Copa Sudamericana. El jugador fue alternando su presencia con el primer equipo y el filial, ya que a sus 16 años aún era una promesa en ciernes. No logró superar la barrera de los 1.000 minutos, pero sí que comenzó a dejar detalles de calidad y también cuatro goles y una asistencia.

Fue gracias a esas participaciones con las que logró llamar la atención del Real Madrid y ya en su segunda campaña en el Flamengo, después de confirmar su fichaje por el conjunto blanco, superó los 1.000 minutos (1.308') para marcar seis tantos entre la Liga y la Libertadores, además de dar tres pases de gol. Con estos registros desembarcó en la capital de España.

Llegada y presentación

Vinicius cumplió la mayoría de edad el 12 de julio de 2018. Ocho días más tarde tuvo lugar su puesta de largo como madridista en el Palco de Honor del Santiago Bernabeú. Florentino Pérez fue el encargado de darle la bienvenida: "Ya estás aquí para cumplir tu gran deseo y el desafío del Real Madrid. Querías triunfar con este escudo y ahora tienes que trabajar para que esa magia sea imparable. Estás llamado a ser uno de los grandes de este deporte, pero te muestras ya como una realidad. Bienvenido a tu casa".

Vinicius, durante su presentación como jugador del Real Madrid REUTERS

El máximo mandatario del Real Madrid quiso dejar claro los motivos de su fichaje: "Vinicius Jr. acaba de cumplir 18 años, pero es una de las grandes esperanzas del fútbol mundial. Nos seduce con su técnica, rapidez, regates y goles. Ya ha jugado 70 partidos y deslumbrado con un fútbol diferente". "Es uno de esos jugadores que van a marcar el futuro, al que deseaban los más grandes del fútbol europeo porque es un futbolista que muestra el estilo creativo del fútbol brasileño. Tus sueños eran también los de nuestros aficionados y estoy seguro de que les vas a maravillar con tu talento", añadió entonces Florentino Pérez.

Arropado por miles de madridistas, Vinicius pisó por primera vez el césped del coliseo blanco, presumiendo de escudo y con la sonrisa que siempre le acompaña. "La cima del fútbol", así definía el jugador al Real Madrid en su presentación. "Es la mejor oportunidad para un jugador de fútbol y me voy a sacrificar para demostrar que la merezco. Vengo de una familia muy sencilla y el sacrificio no es nuevo para mí. He vivido lejos de mis padres y hermanos porque era necesario para triunfar. Tengo el honor de llegar a la cima del mundo, que es el Real Madrid, con 18 años", aseguró el extremo.

Lopetegui y el Castilla

Después de ser presentado, Vinicius se puso a las órdenes de Julen Lopetegui. Con el vasco a los mandos del primer equipo completó la pretemporada y pese a los rumores de una posible cesión, el joven futbolista de 18 años continuó en el Real Madrid una vez se cerró la ventana de transferencias del periodo estival. Sin embargo, el plan estaba ya trazado y pese a trabajar con los 'mayores' en verano, comenzó la 2018/2019 jugando en el Castilla.

Primer gol de Vinicius con la camiseta del Real Madrid

Con el filial, entonces dirigido por Solari, comenzaron a llegar sus primeras exhibiciones. Algunos rivales incluso llegaron a quejarse de que jugase con el Castilla y no con el primer equipo. Con el filial completó cinco partidos, en los que marcó cuatro goles y repartió una asistencia. Precisamente, su estreno goleador fue en el derbi ante el Atlético de Madrid B y lo fue por partida doble.

En este tiempo Vinicius continuó ejercitándose a las órdenes de Lopetegui en Valdebebas, pero el exseleccionador nacional tan solo contó en dos encuentros con el brasileño. Debutó frente al Atlético de Simeone, aunque tan solo estuvo en el terreno de juego durante dos minutos. Después volvió a jugar frente al Alavés, pero esta vez también fue casi testimonial su participación al disputar diez minutos.

Paso adelante con Solari

Tras tener complicado entrar en el equipo con Julen Lopetegui, la llegada de Solari al banquillo del Santiago Bernabéu después de la derrota en El Clásico de la primera vuelta, supuso un paso adelante en el Real Madrid para Vinicius Júnior. El entrenador argentino conocía bien al extremo del paso de ambos por el Castilla y poco a poco fue dando minutos al jugador, hasta que con la llegada del 2019 se abrieron para él las puertas de la titularidad.

Su primer gol llegaría ante el Valladolid, aunque lo hizo con polémica al creer algunos que había sido obra de Kiko Olivas en propia puerta. Después llegarían más goles en la Copa del Rey y en La Liga, pero no fueron sus tantos los que le llevaron al once titular, sino una electricidad, velocidad y regate que daban al equipo algo diferente a lo que proponían el resto de jugadores del plantel.

Solari abraza a Vinicius tras el gol ante el Valladolid REUTERS

Sin embargo, su buen momento se vio truncado por una lesión. El extremo sufrió una rotura en el ligamento de su rodilla durante la vuelta de los octavos de la Champions League contra el Ajax de Ámsterdam. Sin el brasileño, el Real Madrid fue cayendo en picado y esto desencadenó en la destitución del técnico rosarino en marzo. Entonces, Florentino Pérez cogió el teléfono para llamar a Zinedine Zidane y así dio comienzo la segunda etapa del francés en el club como entrenador.

La lesión y el encuentro con Zidane

La lesión dejó a Vinicius sin poder estar disponible para lo que necesitase Zizou. Esto provocó que el casting del francés diese inicio sin poder probar al brasileño. Aunque el propio Zidane lo dejaba claro cuando le preguntaban: había visto al extremo en acción durante los últimos meses y contaba con él. Después de recuperarse, Vinicius Júnior tuvo que ganarse un sitio en el día a día.

Zinedine Zidane no quería asumir riesgos y fue a tres partidos para el final de la temporada cuando comenzó a dar minutos al brasileño. 16' ante el Villarreal, 14' frente a la Real Sociedad y los 90 contra el Betis en la despedida a la temporada. Ahora queda por saber cuál será su rol la próxima campaña, pero lo que queda claro es que en tan solo dos años, Vinicius ha pasado de ser un canterano del Flamengo de 16 años con muchos sueños por cumplir, a una realidad en el Real Madrid.

