Rummenigge sigue jugando al despiste con James: "No hemos tomado ninguna decisión"

El futuro de James Rodríguez vuelve a estar en boca de todos tras las últimas declaraciones de Rummenigge. El director general del Bayern Múnich ha confirmado que su salida todavía no es oficial: "No, no hemos tomado ninguna decisión con James". Además reveló que tiene pendiente una reunión personalmente con él. "Me pidió una reunión, pero aún no la hemos tenido; en un futuro no muy lejano hablaremos y luego ya veremos", concluyó.

También Uli Hoeness ha confirmado en una entrevista para el programa Doppelpass, de Sport1 que "depende de lo que quiera" su entrenador. "Si él nos dice que cuenta con James para la próxima temporada, abonaremos la cantidad. Solo depende de lo que queramos nosotros", ha apuntado. Una situación que crea más dudas respecto a su futuro más cercano.

El también presidente honorario del Bayern, Franz Beckenbauer, comentó sobre el futuro de James el sábado anterior: "James es un jugador que encaja muy bien con el Bayern, que puede manejar el balón extremadamente bien. No tenemos muchos jugadores así en el equipo. Sería una pena que se fuera".

James Rodríguez en el banquillo del Bayern Múnich Reuters

La relación entre el entrenador y el jugador nunca ha sido la más idónea y ha quedado muy claro en varias fases de la temporada, donde ha pasado varios partidos en el banquillo e incluso en la grada. Su agente ya está buscando nuevo destino, pero tendrá que esperar a conocer la decisión final de uno de los culebrones del verano.

Interés en Xabi Alonso

"Hace poco mencioné a Xabi Alonso, pero no es un entrenador principal durante los próximos años, fue un jugador excelente, una persona maravillosa y ahora está en formación. Solo era consciente de esto cuando dije que Xabi tenía una solicitud como co-entrenador para Julian Nagelsmann en Leipzig y no sería bueno si no lo hiciéramos en la nuestra", afirmó Beckenbauer sobre el futuro del técnico blanco.

[Más información: James se ve en el PSG la próxima temporada y abre una vía al Madrid por Neymar]