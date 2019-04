Paco Jémez: "El Real Madrid es mejor que nosotros en casi todo"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, reconoció este sábado que "si no ganan" al Real Madrid "las cosas se pondrán imposibles" de cara a la permanencia y destacó que si sacan los tres puntos contra el conjunto blanco se convencerían de "poder ganar a cualquiera" hasta el final.

El Rayo Vallecano afronta el partido en una delicada situación clasificatoria con 28 puntos en la clasificación, colista y a siete de la salvación que marca el Valladolid. "Necesitamos ganar sí o sí. Nuestra situación no nos permite otra cosa. El Real Madrid tiene mucha calidad, talento, pero eso no es excusa. Nos toca jugar contra ellos y tenemos que hacer un gran partido", dijo Jémez, que pese a la dificultad confía en la salvación.

"Si podemos ganar el domingo sí. Tenemos que ganar el primero, porque si no, no sirve de nada ver cuántos puntos vamos a necesitar. Ganando al Madrid nos convenceríamos de que podemos ganar a cualquiera. Si no ganamos mañana las cosas se nos pondrán imposibles. Hay que sacar un resultado que nos permita mirar al siguiente partido", confesó.

Jémez, en un momento del partido ante el Athletic EFE

"El Real Madrid es mejor que nosotros en la mayoría de las cosas, pero en necesidad le ganamos de largo. Y eso lo tenemos que entender bien. Si lo sabemos interpretar es un arma a nuestro favor, pero si no es un enemigo", apuntó. El técnico del Rayo fue preguntado por el pesimismo que reina en el ambiente que rodea al equipo, con una afición que, según se vio en el último partido, comienza a resignarse al descenso.

"Intuyo o creo que nuestra afición puede ser cualquier cosa menos pesimista porque ha vivido de todo. Sabe estar a las duras y las maduras. La situación del equipo ha sido la que ha sido todo el año, saben que la situación es complicada, pero entienden que el equipo está dando todo lo que tienen", manifestó.

"En Vallecas lo hemos conseguido y hemos sacado unos números importantes. La afición es realista, no pesimista. La situación es como es. Hay que ganar los cuatro partidos. ¿Podemos? Vamos a empezar mañana. No hemos hecho la mejor temporada que podíamos hacer, pero sí se está dejando la piel y poniendo todo de su parte. Este equipo va a ganar partidos, lo que no sé es si nos llegará para el objetivo", declaró.

Baja de Raúl de Tomás

Por último, Jémez habló sobre la baja de Raúl de Tomás, que está cedido por el Real Madrid y no podrá jugar contra su exequipo por una cláusula en su contrato de cesión. "Quiere jugar, pero es una cuestión de clubes. Muchos le querían y el Real Madrid nos lo cedió y hay que estarle agradecido. No le veo ningún problema. Otra cosa es que hayamos hablado con el Madrid para conseguir algo. Al jugador no le queremos poner entre la espada y la pared. Si queremos que juegue hay que pagar y si no, nada", concluyó.

[Más información: Horario internacional y dónde ver el Rayo Vallecano - Real Madrid]