Marcelo, una resurrección cada vez más lejana

Lo que empezó siendo un partido prometedor para Marcelo acabó siendo una piedra más en su pesada mochila. Otro partido más en el que el brasiles fue titular, protagonista en lo negativo y el Real Madrid volvió a perder. Estuvo mal en los goles del Girona y va complicándose cada vez más su vuelta a la titularidad en los partidos grandes.

Solari está empeñado en recuperar a Marcelo. La razón es que este ha demostrado en la última década que, en su mejor forma, no hay nadie mejor que él en su posición. Marcelo es historia del Real Madrid y un jugador que se necesita si se quiere aspirar a la cuarta Champions League consecutiva y a lo que sea, pero, desde luego, no está dando motivos para pensar en que el mejor Marcelo vaya a volver.

Marcelo no aprovechó otra oportunidad de Solari

El partido era para que Marcelo lo aprovechara. El Real Madrid venía de ganarlo todo de forma consecutiva y el Girona llevaba 13 partidos seguidos sin ganar. La moral estaba por las nubes, pero los de Eusebio pillaron por sorpresa al conjunto blanco en lo que fue una fatídica segunda parte. Marcelo estuvo mal en esos minutos y arruinó lo que empezó siendo un buen partido para él. Portu y Stuani fueron superiores a él.

Marcelo roba el balón a Porro EFE

Marcelo decepcionó en la oportunidad que le brindó Solari, como en el Camp Nou. El partido contra el Barcelona ya puso en claro que con él sobre el campo, ahora mismo el Real Madrid es peor. Malcom corrió como quiso por su banda en El Clásico y se lo hizo pasar mal. Han sido casi diez días fatídicos para Marcelo, en los que la figura de Reguilón ha crecido aún más si cabe. Los partidos del canterano contra Atlético y Ajax difieren radicalmente de los de sus compañeros en la última semana y media, y los resultados también.

Los números que retratan la mala forma de Marcelo

Los números no mienten y respaldan la decisión de Solari de jugar con Reguilón de titular: el Real Madrid solo ha ganado un partido de las últimas nueve titularidades de Marcelo y con Reguilón solo se ha perdido uno (ganando ocho de ocho en La Liga). Esos números son los que le hicieron estallar a Marcelo tras el partido por una publicación en Instagram que comparaba esta estadística. "¡Todo culpa mía!", clamó el segundo capitán. Contra el Girona no solo falló Marcelo, pero la realidad es que con él se funciona peor en estos momentos.

Con dos Clásicos por venir y la vuelta de la Champions League, Marcelo cada vez tiene menos motivos para recuperar su sitio. Solari lo está intentando, pero las oportunidades que le está dando son en vano. ¿Hasta cuánto durará la insistencia del argentino en recuperar a un histórico del club? ¿Hay que recuperarlo cueste lo que cueste? El tiempo se agota para Marcelo y su futuro está incluso sobre la mesa. Estará en manos de Solari, pero si no consigue recuperar a Marcelo no será porque no lo esté intentando.

