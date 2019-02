Un paso adelante para Vinicius: un líder para el nuevo Real Madrid

Nueva jornada liguera para el Real Madrid. Después de poco más de siete días en los que el equipo blanco ha tenido que hacer frente a tres competiciones y a tres duros rivales -el Barcelona en la Copa del Rey, el Atlético de Madrid en La Liga y el Ajax de Ámsterdam en la Champions League-, vuelve la competición doméstica con un partido frente al Girona, que será el cuarto frente al cuadro catalán en la presente temporada.

Este domingo 17 de febrero, el Girona visita el Santiago Bernabéu. El Real Madrid está viviendo el mejor momento de la campaña, con varios futbolistas en un punto álgido. Ese es el caso de Vinicius Júnior. El brasileño ha conseguido, a sus 18 años, no solo hacerse un sitio en la plantilla merengue, sino también en el once titular. Esfuerzo, calidad y entrega que no solo no ha pasado desapercibido para Solari, sino que la afición también se ha dado cuenta de ello.

En el coliseo madridista ya corean el nombre de Vinicius como antes hicieron con el de Raúl, Zidane o Cristiano Ronaldo. Ha nacido un nuevo ídolo. La ilusión despertada por él es comparable a la de estas tres leyendas mencionadas. Nunca un jugador despertó tanto interés como el futbolista brasileño a tan temprana edad desde Raúl González Blanco. Y hace mucho tiempo que un jugador no apuntaba maneras para el Balón de Oro en Concha Espina si haber superado los 18 años.

Un futbolista precoz, pero con la cabeza muy bien amueblada. El pasado verano, nada más cumplir la mayoría de edad, Vinicius Júnior puso rumbo a la capital de España para ponerse a las órdenes de Julen Lopetegui. Después de muchos rumores sobre una posible cesión, el jugador acabó quedándose en la casa blanca, alternando los entrenamientos con el primer equipo con los partidos con el Castilla.

Vinicius, dirigiendo un balón frente al Girona REUTERS

Pronto comenzaron a ver que la Segunda División B se le quedaba pequeña al jugador. Fueron varios los que apuntaron que un futbolista de su calidad llegaba, incluso, a desvirtuar la competición. Sin embargo, Lopetegui tan solo le dio bola durante 12 minutos en el primer tramo de la temporada. Un tiempo muy pobre para un futbolista distinto, llamado a marcar las diferencias.

Vinicius se hace un sitio

Con la llegada de Santiago Hernán Solari al banquillo madridista tras la destitución de Julen Lopetegui, Vinicius comenzó a ganar protagonismo. Los minutos empezaban a acumularse para el '28' blanco hasta que llegó el momento de la verdad. Las lesiones de Gareth Bale y Marco Asensio dejaron vía libre a un Vinicius Júnior con muchas ganas de demostrar y también con toda la ambición del mundo propia de la edad y de un futbolista que quiere hacer historia.

Bajo el cobijo de jugadores como Marcelo y Casemiro, que siempre han hecho de particulares padrinos de su compatriota, o también bajo la protección de otros como Karim Benzema, el canarinho se fue haciendo un sitio en el once titular al lado del propio delantero francés y de Lucas Vázquez. Juntos han formado un tridente de garantías y que cuenta con la plena confianza del técnico merengue.

Vinicius se lamenta de una ocasión Reuters

Ahora, Vinicius está cerca de dar un paso más. La hora del descanso ha llegado para Benzema, después de varias semanas frenéticas tirando del carro. Antes de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, el Real Madrid debe disputar otros dos compromisos ligueros contra Girona y Levante. Estos dos choques pueden convertirse en una prueba de fuego para el joven extremo, que ya ha demostrado Europa que no tiene complejos, pero sí muchos recursos para ser el nuevo líder.

[Más información: Vinicius, la perla negra de Florentino Pérez]