Isco se queda fuera de la convocatoria del Real Madrid frente al Ajax

El Real Madrid ha hecho oficial en su cuenta de Twitter la lista de 23 jugadores elegidos por Santiago Solari para el partido contra el Ajax de Amsterdam. Después de dos encuentros de máxima exigencia como fueron El Clásico y el derbi contra el Atlético de Madrid, los madridistas afrontan la ida de los octavos de final de la Champions League.

📝 ¡Los 23 convocados para el partido de Champions League de mañana contra el @AFCAjax! #RMUCL pic.twitter.com/ZYhzlsgVrE — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 12, 2019

Lo harán con uno de sus mejores jugadores en este momento, Karim Benzema, pero sin uno de los que más ha destacado en la competición europea en los últimos años. Isco Alarcón se ha quedado fuera de la convocatoria por sus problemas en la espalda.

En el caso del delantero francés, no se le pudo ver entrenar junto a sus compañeros en las sesiones preparatorias de los últimos días por dolores en el cuello. Pese a que no se operó del dedo, sí se vio cómo en el derbi se tocaba la mano tras algunos lances. De todas maneras, su presencia en el once a estas alturas no está garantizada y más con la vuelta de Mariano.

La situación de Isco es más delicada. Tras el polémico tuit que subió denunciando las pocas oportunidades que le da su entrenador, se rumoreó con que no entraría en la convocatoria del partido contra el Barcelona. Finalmente sí estuvo entre los elegidos, pero no disputó ni un minuto. En los días posteriores el club merengue emitió un comunicado oficial en el que confirmaban una dorsalgia-cervicalgia aguda que le mantiene apartado.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID:

Porteros: Navas, Courtois y Altube.

Defensas: Carvajal, Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola y Reguilón.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Asensio, Brahim y Ceballos.

Delanteros: Mariano, Benzema, Bale, Lucas Vázquez y Vinicius Jr.

