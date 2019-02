Mario Hermoso, sobre el Real Madrid: "Lo que tenga que llegar, llegará"

Mario Hermoso es, a pesar de su juventud, uno de los jugadores más importantes del Espanyol. El central canterano del Real Madrid se ha consolidado en La Liga a sus 23 años y su buen hacer le ha vinculado a grandes equipos de Europa. Hasta su lesión, muchos daban por hecha la vuelta del futbolista a la que fuera su casa.

El Diario Sport ha entrevistado a Mario Hermoso y el defensor ha repasado su temporada. También ha hablado sobre su futuro y el interés de equipos como el Real Madrid o el Bayern Múnich. "Cuando las críticas son buenas no hay que hacerles mucho caso y cuando son malas, tampoco. En este tema ocurre lo mismo: lo que pueda pasar en el futuro no me preocupa, lo que tenga que llegar, llegará", comentó el futbolista.

Añadió también que le interesa "retomar ese buen juego que te permite crecer y tener oportunidades, como la que tuve de ir a la selección". "Lo que me importa es que el equipo vuelva a su mejor nivel", destacó Mario Hermoso.

Jorge Molina y Mario Hermoso. EFE

"Todo jugador piensa que lo mejor está por venir"

Sobre la selección española, aseguró que "todo jugador piensa que lo mejor está por venir". Se mostró también "encantado" de "tener la suerte" de formar parte del relevo generacional de la selección.

La nota curiosa de la entrevista la dio al hablar de cómo vive un madrileño en Barcelona. "Bien, porque es una ciudad maravillosa, comparable a Madrid en muchos aspectos: mucha gente, el ocio, los restaurantes. Tengo la suerte de vivir cerca de la playa y aunque no la pises todos los días, siempre relaja", aseguró Mario Hermoso.

"La gente me está tratando con mucho cariño y yo procuro dejarme todo lo que tengo dentro cada día para defender esta camiseta. Al fin y al cabo, la pasión de la gente es lo que mueve el fútbol", concluyó el central del Espanyol.

