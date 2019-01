Luis Enrique: "¿Isco? No se trata de preocuparme o no por su situación"

El seleccionador nacional, Luis Enrique acudió al palco del Camp Nou para ver el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla, y ojear así a los futbolistas españoles de cara a las próximas convocatorias del entrenador asturiano.

Bastante representación española en un partido duro de jugar que ayudará al seleccionador a aclarar alguna de las múltiples dudas que seguro tiene. Futbolistas como Roque Mesa o Pablo Sarabia que aún no han debutado con la absoluta están tirando la puerta abajo de la selección con buenas actuaciones.

Durante el descanso atendió a TVE y respondió a preguntas sobre alguno de los posibles jugadores de la selección, en primer lugar le preguntaron por la situación de Isco y por el triplete que anotó el pasado miércoles el delantero del Valencia Rodrigo Moreno: "Valoro cada jugador, de los más de sesenta que hay en la lista que manejamos".

Después se centraron únicamente en la figura del jugador del Real Madrid y una posible preocupación del seleccionador por las suplencias del malagueño: "No se trata de preocuparme o no, la situación de cada jugador es diferente. A mí me toca valorar todos esos casos".

Por último le preguntaron acerca del nuevo fichaje del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, y los posibles beneficios que le puede traer el abandonar el Chelsea para volver a La Liga: "Beneficia si juega minutos y si lo hace con la calidad a lo que nos tiene acostumbrados, igual que el resto de jugadores".

Luis Enrique da instrucciones a los suyos en el partido ante Croacia. REUTERS

Más de un mes para volver a ver a la selección

A Luis Enrique todavía le queda tiempo para valorar los jugadores que pueden entrar en la lista, los próximos compromisos internacionales de la selección no son hasta el próximo 23 y 26 de marzo ante Noruega y Malta, en partidos correspondientes a la clasificación para la Eurocopa de 2020.

