El puzle en defensa de Lopetegui frente al CSKA

El Real Madrid ha viajado este domingo a Moscú, donde jugará el próximo martes frente al CSKA. El conjunto blanco llega dispuesto a seguir con buen pie su andadura en la Champions League, donde comenzó ganando a la Roma. Sin embargo, Julen Lopetegui se guardaba varias sorpresas en la convocatoria.

La más llamativa, junto a la ausencia de Gareth Bale, es la no presencia de Sergio Ramos entre los 20 futbolistas citados. El camero descansará tras el derbi madrileño y no podrá acompañar a sus compañeros sobre el Estadio Olímpico Luzhniki el martes, una baja de lo más sensible teniendo en cuenta que es el líder del equipo y, hasta ahora, un intocable para su entrenador.

Con este panorama, Lopetegui tiene que decidir que jugadores formarán en defensa ante el CSKA de Moscú. Carvajal y Varane parecen fijos, al igual que Nacho, ya que sin Marcelo, lesionado, son los jugadores con más experiencia. La duda es saber qué otro jugador acompañará a este trío de jugadores. De entre los otros tres futbolistas defensivos convocados, Lopetegui cuenta con dos opciones para completar la zaga, ya que Odriozola tiene por delante a Carvajal y no es una opción real para la banda izquierda: Vallejo y Reguilón.

Vallejo se entrena en solitario en la Ciudad Real Madrid

Vallejo en el centro y Nacho en banda izquierda

Jesús Vallejo todavía no ha podido jugar ni un solo minuto esta temporada. Primero las lesiones, y luego la competencia, han hecho que el maño no haya podido debutar este curso. Sin embargo, en Moscú tiene la primera oportunidad. El ex del Zaragoza podría jugar sus primeros minutos en el centro de la zaga junto a Raphaël Varane.

Esta opción conllevaría que Nacho volviera a jugar ante el CSKA en el lateral izquierdo, como ya hiciera este sábado ante el Atlético de Madrid. El canterano está acostumbrado, por su polivalencia, a jugar en cualquier posición de la defensa, por lo que para su entrenador no supondría ningún problema.

Sergio Reguilón

Posible debut de Reguilón

La otra opción es introducir a Reguilón en el once titular. El lateral izquierdo vive su primera temporada con el primer equipo, pero, al igual que Vallejo, todavía no ha podido jugar minutos. A favor de esta alternativa es que, con Nacho en el centro de la zaga, todos jugarían en su posición. Sin embargo, es la alternativa menos problable.

Reguilón todavía no ha jugado ningún partido oficial con el primer equipo, por lo que, el duelo de Champions no parece la mejor opción para hacerle debutar. Vallejo cuenta con más experiencia. En el Zaragoza, el Eintracht de Frankfurt y en el Real Madrid ha vivido ya duelos importantes, por lo que está más acostumbrado a este tipo de encuentros. Sin embargo, será el propio Lopetegui el que tenga que resolver y montar el puzle que tiene en la defensa para este compromiso.