Las claves del Madrid para el derbi ante el Atlético

La Liga se viste de gala este sábado para recibir al derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El conjunto blanco recibe a sus vecinos de ciudad en el Santiago Bernabéu con la intención de sumar tres puntos importantes que les devuelvan a la senda del triunfo en la competición doméstica.

Pero, para conseguirlo, el cuadro madridista deberá cumplir con una serie de requisitos que le lleven al triunfo final. El partido ante los de Simeone será duro y tendrán que trabajarlo mucho si quieren lograr sumar una nueva victoria que les permita seguir siendo líderes de la competición doméstica.

Posesión de balón efectiva

El Real Madrid de Julen Lopetegui se ha caracterizado esta temporada por su intención de querer tener la posesión del balón en cada partido. Ante el Atlético de Madrid no será diferente, y más teniendo en cuenta que los colchoneros no tienen problema en ceder el balón. Sin embargo, la posesión de los merengues debe ser efectiva. Ante un equipo tan rocoso como el rojiblanco no pueden limitarse a pasar el balón en busca de una oportunidad, sino buscando crear la mayor cantidad de acciones de peligro.

Sergio Ramos y Varane EFE

Evitar errores tontos en defensa

El Madrid suma dos derrotas en lo que va de temporada, y en ambas los errores defensivos han sido claves. Tanto ante el propio Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa como frente al Sevilla el pasado miércoles, los fallos en la zaga fueron claves. El conjunto del 'Cholo' es uno de los que más penalizan los errores del rival, por lo que mantener la seriedad defensiva y tener cuidado será crucial para lograr el triunfo.

Aprovechar las ocasiones

El Atlético de Madrid se ha caracterizado en los últimos años por su buen hacer defensivo. El conjunto rojiblanco siempre es de los que menos goles reciben en La Liga, y este curso no es diferente, con solo cuatro tantos encajados. Esto hace prever que el Madrid tendrá que aprovechar las pocas ocasiones claras que tengan y batir a Oblak, una tarea complicada.

Nacho, en un partido de pretemporada.

Nacho y el lateral izquierdo

Una de las principales ausencias del derbi será Marcelo. El brasileño sufre una lesion en el sóleo que le impedirá jugar en los próximos diez o quince días. Su puesto en el once ante el Atlético lo ocupará Nacho. El canterano siempre cumple por su capacidad para adaptarse, pero no es su posición natural. Por esto, el zaguero tendrá que tener mucho cuidado con las internadas por banda de hombres como Correa, que pueden poner en serios aprietos al de Alcalá de Henares.