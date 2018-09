Amavisca: "Lopetegui lo tiene complicado porque Zidane ganó mucho"

Sin tiempo para digerir la derrota frente al Sevilla llega una nueva jornada de La Liga. Este sábado, el plato fuerte de la jornada 7 se vivirá en el Santiago Bernabéu, donde Real Madrid y Atlético medirán sus fuerzas tras lo acontecido en la Supercopa de Europa, en la que los rojiblancos se llevaron la victoria y el título continental.

Mahou ha organizado un encuentro entre dos exfutbolistas de ambos equipos: Amavisca y José Mari. El primero militó en el conjunto blanco y ha analizado la actualidad madridista en este acto. El cántabro ha señalado que la derrota contra el Sevilla "puede que influya en el derbi". En especial pone en entredicho "la imagen de la primera parte", la cual "no fue buena". Sin embargo, confía en que el Madrid "se sobreponga para ganar el partido".

Emilio Amavisca hizo su particular apuesta para el partido: un 3-2, para después hablar del movimiento más importante del verano pasado, el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus. El exjugador ha asegurado que "el Real Madrid está por encima de cualquier jugador", pero ha reconocido que "ha sido un gran goleador para el equipo", para afirmar luego que en el Sánchez Pizjuán "se le echó de menos".

Zidane, entrenador del Madrid, durante un partido del equipo Reuters

El de Laredo ha aprovechado también para referirse al desembarco de Julen Lopetegui en el banquillo merengue después de la dimisión de Zidane tras la consecución de La Decimotercera. "Lo tiene complicado porque Zidane ganó mucho. Es posible que el equipo juegue mejor ahora pero quizás no gane tanto porque le falta definición", ha puntualizado el cántabro.

Sobre los premios individuales -después de la gran controversia originada desde diversos sectores por elThe Best a Modric-, Emilio Amavisca ha señalado que si por él fuese "los quitaría" ya que "no tienen mucho sentido en un deporte de equipo". Messi se quedó fuera del podio, mientras que Cristiano Ronaldo ocupó el segundo lugar tras el '10' del Real Madrid.