Sin riesgos con Odriozola: sufrió un golpe el lunes

Álvaro Odriozola ha sido uno de los descartes de Julen Lopetegui para el encuentro que se disputa este miércoles en el Sánchez Pizjuán. La ausencia del lateral vasco en el once o en el banquillo se convirtió en la gran sorpresa de la previa del duelo y el propio club ha informado el motivo de su descarte.

Después de su buen debut con el equipo blanco el pasado sábado, a muchos les había sorprendido la ausencia del lateral derecho. Pero todo tiene una explicación. El donostiarra ha sido uno de los descartes porque el lunes recibió un golpe en el entrenamiento. Por ese motivo, el técnico vasco no ha querido forzar al '19' del conjunto merengue y en su puesto juega Nacho.

El canterano madridista demostrará de nuevo este miércoles su polivalencia. De central o en cualquiera de los laterales, el '6' puede jugar en cualquier posición y siempre lo hace muy bien. En esta ocasión actuará en la banda derecha debido a la lesión de Carvajal y a los problemas anteriormente mencionados de Odriozola.

Odriozola se entrena con el Real Madrid. Foto: Twitter (@alvaroodriozola)

Odriozola verá desde la grada el duro compromiso que tiene este miércoles el Real Madrid ante el Sevilla. Una victoria de los merengues les reafirmaría en el liderato y daría un golpe en la mesa antes del Derbi frente al Atlético de Madrid.

La defensa más joven

Todos estos futbolistas forman parte de la defensa más joven y con más proyección de Europa. La media total de la defensa del Madrid es de 25,63 años. Más baja que la del Barça (27) y que la del Atlético de Madrid (28). Una línea defensiva que además de por su juventud, es envidiada por ser la mejor del mundo. Algo que quedó claro en la gala de los Premios The Best donde tres de los cuatro defensores elegidos en el mejor once del año fueron madridistas: Marcelo, Sergio Ramos y Varane.