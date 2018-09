Cristóbal Soria: "Me pone malo la situación de Sergio Ramos en el Pizjuán"

Edu Aguirre y Cristóbal Soria. Foto: Twitter (@elchiringuitotv)

El Sevilla - Real Madrid es el partido estrella de la jornada 6 de La Liga. En la previa del duelo en el Sánchez Pizjuán, Cristóbal Soria y Edu Aguirre han mantenido un encuentro en directo con los seguidores de El Chiringuito. Uno de los duelos dialécticos entre ambos ha sido por 'culpa' de Mariano. El delantero hispano-dominicano estuvo a punto de fichar por el conjunto hispalense al final del mercado de fichajes del periodo estival, pero finalmente acabó regresando a la casa blanca.

Edu Aguirre pasaba al ataque al señalar que "el Madrid es el Madrid, qué cara se te va a quedar si marca". Cristóbal Soria no ocultó su malestar por la decisión a última hora de Mariano Díaz de cambiar el Olympique de Lyon por el Real Madrid en lugar de tener un papel de protagonista principal en el Sánchez Pizjuán. El polémico tertuliano contestó a Aguirre muy a su estilo, faltando al respeto al futbolista merengue. "Mariano ha jugado 28 minutos más que tú y yo juntos", se mofó.

Sin embargo, Soria cambió de tono para hablar de Sergio Ramos y las hostiles bienvenidas que le dedican en la que fue su casa. El ahora capitán del Real Madrid creció en las categorías inferiores del conjunto hispalense y con tan solo 19 años fue fichado por el club blanco, en el que se ha convertido en el mejor en su posición de todo el planeta.

Sergio Ramos, contralando un balón EFE

"Me pone malo la situación de Sergio Ramos en el Pizjuán. Es sevillista y no puede ser", afirmó el tertuliano de El Chiringuito. Cristóbal Soria, siempre crítico con todo lo que tiene que ver con el Real Madrid, no está de acuerdo con el trato que recibe en cada una de sus visitas el de Camas, quien, además, siempre declara que su corazón es tan del Sevilla como blanco.