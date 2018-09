Vítor Baia: "Modric lo mereció , pero me hubiera gustado que ganase Cristiano"

Vítor Baia en la gala The Best. Foto: fifa.com

THE BEST

Este lunes se celebraba en la capital británica la gala The Best Fifa Football Awards 2018, en la cual se dio a conocer uno de los premios más esperados a nivel individual, el del mejor jugador. Luka Modric fue el elegido y relevó a Cristiano Ronaldo, quien fue el que se alzó con el galardón estos dos últimos años.

El exguardameta, Vítor Baia, ha sido uno de los últimos que ha querido ofrecer su punto de vista sobre dicho acontecimiento. "Como portugués me gustaría que Cristiano hubiese ganado el premio The Best, pero hay que tener la capacidad de análisis", reconocía el luso.

"Creo que Modric también lo mereció. También hay que echar el tiempo atrás y pensar que Iniesta ganó el Mundial y la Champions y no ha ganado el mejor jugador, que fue Messi. Hay que hacer un análisis completo, pero es merecido como también lo habría sido con Cristiano", garantizaba.

Modric con el premio The Best de la FIFA Reuters

¿Injusticia sobre Cristiano?

"Como portugués no puedes hablar de injusticia, Modric no merece que se hable de injusticia porque ha tenido una temporada extraordinaria, pero me gustaría que Cristiano lo hubiese ganado", declaraba sin duda alguna. Agregando que le hubiese "gustado verle en la fiesta junto a Messi porque ambos tienen responsabilidades sociales y tienen que ser los primeros en agradecerlo".

Courtois vs Navas

Asimismo, le han interrogado sobre uno de los temas del momento, el dilema de la portería en el conjunto de Concha Espina. Primero alegó que Courtois "tuvo un Mundial fantástico, como Lloris" para después puntualizar que "Navas también ganó el premio de la UEFA. El que gana lo merece siempre".

"Es un privilegio para un equipo tener dos porteros de las dimensiones que ahora tiene el Real Madrid. Navas ha tenido tres temporadas extraordinarias y ahora ha fichado al considerado mejor portero del último Mundial. Con este nivel no va a tener nunca problemas, es un cuestión de gestión del entrenador", finalizaba testificando el portugués.