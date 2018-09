Horario internacional y dónde ver el Sevilla - Real Madrid

El Real Madrid y el Sevilla se enfrentan este miércoles en el estadio Sánchez-Pizjuán en la sexta jornada de La Liga. Los de Julen Lopetegui buscarán seguir invictos en la competición doméstica, donde solo han perdido hasta el momento dos puntos en el partido frente al Athletic de Bilbao.

Para el partido, el técnico madridista podrá contar con la mayoría de sus jugadores. Solo Carvajal, que arrastra una sobrecarga desde el pasado viernes y no se ha recuperado, e Isco, con una apendicitis de la que ha tenido que ser intervenido de urgencia este martes, causarán baja para el encuentro.

Por lo demás, Lopetegui podrá contar con la totalidad del equipo. Los merengues llegarán con la resaca de los premios The Best, donde arrasaron consiguiendo cinco premios, entre ellos el de mejor jugador que consiguió Luka Modric. Sin embargo, los futbolistas están centrados en el partido y en la importancia de un encuentro del que necesitan sacar los tres puntos si no quieren dar ventaja al Barcelona en el liderato de la competición doméstica.

Por su parte, el Sevilla también viene con la moral por las nubes. El contundente 2-6 que le endosaron al Levante el pasado fin de semana hace que los de Machín lleguen plenos de fuerza al encuentro. Ben Yedder, tras el hat-trick que marcó al conjunto levantinista, será la gran amenaza para la defensa del Real Madrid.

Horario del partido

El duelo entre Real Madrid y Sevilla se jugará el miércoles 26 de septiembre de 2018 a las 22:00 horas en el Estadio Sánchez-Pizjuán.

Hora local: 22:00 horas.

América

Estados Unidos: 13:00 horas-Costa Oeste-; 16:00 horas-Costa Este-.

Perú, Colombia, Panamá, Jamaica, Ecuador y México: 15:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 17:00 horas.

Europa y otros

Inglaterra, Portugal y Costa de Marfil: 21:00 horas.

España, Francia, Italia, República Checa y Croacia: 22:00 horas.

Bélgica, Alemania, Holanda y Polonia: 22:00 horas.

Ucrania, Rumanía, Estonia, Finlandia y Grecia: 22:00 horas.

Rusia, Bielorrusia, Turquía, Etiopía: 22:00 horas.

Dónde ver el partido

El partido será retransmitido a través de Movistar Partidazo y en EL BERNABÉU, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.