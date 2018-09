Simeone: "Viendo la expulsión de Cristiano, hay que tener cuidado"

La expulsión de Cristiano Ronaldo en su primer partido de Champions con la Juventus sigue dando que hablar. El portugués vio la cartulina roja tras coger la cabeza del zaguero colombiano, Murillo, tras un rifirrafe. Acción que algunos ven como exagerada, debido a que no aprecian la supuesta agresión.

El técnico del Atlético de Madrid, Simeone, ha sido uno de los últimos en pronunciarse acerca del tema del momento. Al parecer del argentino la salida prematura del portugués del terreno de juego por el acto que acometió fue desmesurada.

"Con el VAR, viendo la forma en que expulsaron a Ronaldo, hay que tener atención en lo que se hace. Nos pareció que hizo nada y fue expulsado", admitía apoyando al cinco veces Balón de Oro. "Los árbitros tienen ayuda y eso condiciona lo que pasa en el campo. Desde nuestro lugar hay que hacer el partido que creemos y nos vamos a enfrentar a un equipo duro", señalaba conciso y claro.

Se abstiene en el pique entre Griezmann y Ramos

La semana daba inicio con la noticia de que el francés admitía que creía que ya comía en la misma mesa que el de Madeira y el Lionel Messi. "Sí, creo que sí. Y sé que otros jugadores van a venir seguro. Lo de la mesa son imágenes que tengo y disfruto en esa mesa. Pero también sé que puedo hacerlo mejor. Quiero mejorar, quiero ganar y quiero seguir así, jugando de esta manera", manifestaba el futbolista del Atleti.

Griezmann y Ramos se saludan en un partido de la pasada temporada. EFE

A Ramos este comentario no le hizo mucha gracia, por lo que garantizó que "la ignorancia es muy atrevida". "Cuando escucho a este chaval me acuerdo de Totti, Buffon, Raúl, Iker, Iniesta... Lo han ganado todo y no fueron Balón de Oro. Se debe dejar aconsejar por Simeone, Koke o Godín, gente que tiene valores que le vendrían bien", señalaba sin tapujos el '4' madridista.

El entrenador argentino no daba importancia a esta disputa y prefería no hacer ninguna declaración al respecto, centrándose en alabar a su jugador por el partido que había ejecutado contra el Mónaco este martes en la máxima competición europea.