Simeone no se moja acerca del pique entre Griezmann y Ramos

Simeone, en la grada en el AS Mónaco - Atlético Madrid SEBASTIEN NOGIER Agencia EFE

Este martes 18 de septiembre, daba comienzo la Champions League, y uno de los equipos que jugaban era el Atlético de Madrid contra el Mónaco en el estadio Louis II. El encuentro finalizaba con un 3-1 con la victoria del conjunto madrileño, a pesar de que el club que lidera Jardim se adelantaba en el marcador en el minuto 17.

Después de que el árbitro pitara el final de la disputa. El entrenador argentino daba respuesta a los interrogantes que le iban efectuando los medios. Ante la pregunta acerca de la disputa entre Sergio Ramos y uno de sus mejores jugadores, Antoine Griezmann, sobre si come o no en la misma mesa que las estrellas de los últimos años, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, se hacía el sueco.

"Tenemos que trabajar en mejorar el equipo, que crezca y potenciar a los que han venido", comenzaba alegando sin tener nada que ver con lo que le habían cuestionado. "Y tener hombres, a más sobre el campo, mejor jugaremos", confirmaba sin dar más detalles sobre el tema.

Sin embargo, acerca del francés si que quiso manifestar que "asistió bien, cada día tiene más ritmo, lo necesitamos en ese nivel". Prosiguiendo su alegato que hay que han de continuar "con tranquilidad, seguir mejorando", ese "es el camino. A partir de lo bueno que hicimos, seguir mejorando", añadía.

Atlético de Madrrid-Eibar Rodrigo Jiménez Agencia EFE

Griezmann se ve entre los más aclamados

La semana daba inicio con una declaración que ha dado y sigue dando mucho que hablar. El internacional con Francia desvelaba que sí que comía en la misma mesa que la estrella portuguesa y el argentino. "Sí, creo que sí. Y sé que otros jugadores van a venir seguro. Lo de la mesa son imágenes que tengo y disfruto en esa mesa. Pero también sé que puedo hacerlo mejor. Quiero mejorar, quiero ganar y quiero seguir así, jugando de esta manera", señalaba.

Ramos no piensa lo mismo

En la rueda de prensa previa al encuentro contra la Roma de esta tarde, el de Camas, quien es conocido por no morderse la lengua y decir abiertamente lo que opina, afirmaba que "la ignorancia es muy atrevida". "Cuando escucho a este chaval me acuerdo de Totti, Buffon, Raúl, Iker, Iniesta... Lo han ganado todo y no fueron Balón de Oro. Se debe dejar aconsejar por Simeone, Koke o Godín, gente que tiene valores que le vendrían bien", manifestaba poniendo los puntos sobre las íes de manera clara y concisa.