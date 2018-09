Mariano: "No hay rivales en el vestuario, vamos todos a una"

El debut de Mariano no ha podido ser mejor, el hispano-dominicano ha anotado un gol de bandera y ha cerrado la goleada del Real Madrid frente a la Roma por 3-0. El '7' ha confirmado que están "muy contentos por la victoria y por empezar con muy buen pie la Champions, esperamos seguir así", además afirma que han "trabajado para eso, hemos hecho muchas ocasiones y al final hemos metido tres goles".

Mariano: "Después del gol estaba en otro mundo"

"Intento trabajar todos los días para estar lo mejor posible y estoy muy contento por el recibimiento, por el estreno y por el gol", afirmaba el delantero, pero "sabíamos que la Roma era un rival fuerte y al final henos podido ganar". Tras la acción de Marcelo, tenía clara la acción: he visto el tiro y he intentado ponerla lo más lejos posible".

"La verdad es que estoy muy agradecido por cómo me ha recibido el Santiago Bernabéu. Desde el calentamiento hasta cuando he entrado. Estoy muy contento", alegaba con una sonrisa Mariano, que "después de ganar tres Champions, el equipo empieza con mucha fuerza e intentaremos seguir así". Además ha tenido tiempo para comentar la acción que ha costado la roja para Cristiano pero "no he visto la jugada".

Mariano dispara a puerta para meter el tercer gol del Madrid a la Roma REUTERS

Sobre su dorsal ha admitido que tiene "un gran respeto por Cristiano y todos los jugadores que lo han llevado", además pide la atención de la Selección: "Me gustaría una llamada de Luis Enrique, me gustaría estar allí". Después del tanto, el delantero ha admitido que estaba "en otro mundo, no me he dado cuenta de eso, veo muy bien al equipo, estoy contentísimo por esta noche".

Se acordó de su exequipo

También tuvo un detalle con su anterior equipo, que derrotó al equipo de Guardiola con una exhibición de Fekir, autor del 0-2. Después del encuentro ha confirmado que ha visto que el Lyon ha ganado "y estoy muy contento por ellos".