Sergio Ramos: "Hay que darlo todo por este escudo, el empate nunca es bueno"

El Real Madrid empató a uno en su visita a San Mamés. El equipo blanco tuvo un partido complicado este sábado ante el Athletic aunque al final consiguió un punto en un estadio siempre complicado. Sobre todo lo que dio de sí el encuentro habló Sergio Ramos a la finalización del mismo.

"Sabemos que era uno de los estadios más difíciles. La gente empuja y ha sido un partido de mucha dificultad. Hemos tenido problemas de movilidad en la primera parte, pero en la segunda hemos mejorado y logrado el empate", analizó el central del conjunto merengue. "Nos hubiera gustado sumar tres puntos", expresó.

"Tengo que ver el partido y analizarlo más tranquilo, pero sí es verdad que nos faltaba más apoyo", aseguró Ramos. "Ellos se han cerrado muy bien, defienden muy juntos, y así es muy difícil. En la segunda parte hemos creado un poco más de presión y mejorado el pase", comentó el camero.

Sergio Ramos disparando una falta desde fuera del área REUTERS

El capitán del Real Madrid no quiso poner excusas sobre este tropiezo que hace que el equipo blanco ya no sea líder en el torneo doméstico. "Hay que darlo todo siempre por este escudo, sumar de tres en tres y seguir adelante. El empate nunca es bueno", aseguró Ramos.

Partido con polémica

El encuentro disputado en La Catedral del fútbol español no estuvo exento de polémica. Con 0-0 en el marcador al Real Madrid le anularon un gol por fuera de juego de Asensio. El mallorquín recibió de Marcelo y puso un centro al área que Modric remató a gol pero en las imágenes no se aprecia con claridad si el '20' está en posición antirreglamentaria o no.

También en la primera parte hubo un gol bien anulado a Raúl García por fuera de juego y ya en el segundo acto los jugadores rojiblancos pidieron penalti por mano de Casemiro, pero el árbitro no lo señaló al interpretar correctamente que la mano del brasileño estaba a ras de césped y que en esas acciones no se señala la pena máxima.