El Madrid sigue teniendo plan B

El Real Madrid ha realizado un gran trabajo en el mercado de fichajes en los últimos años que ha permitido que, sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero, hayan contado con una plantilla que ha sido la causante de los éxitos de los últimos años. Zidane disfrutó en las últimas tres temporadas de un equipo con el que podía variar todo lo que quisiera sin que eso supusiera una disminución en la calidad del equipo.

Como ocurre en todos los equipos, en la entidad de Chamartín no han conseguido mantener a todos los jugadores que les gustaría. Los últimos ejemplos son los de Kovacic o Cristiano Ronaldo, sin embargo, Lopetegui sigue contando con una plantilla de total confianza que le permite al Real Madrid volver a pelear por la conquista de todos los títulos este curso, gracias, en gran medida, al fondo de armario con el que cuenta.

El plan B, clave en los últimos años

Con Zidane en el banquillo se demostró la importancia de las rotaciones para conseguir que el equipo llegará fresco al final de temporada. En los últimos años, la gran variedad de cambios que podía realizar el técnico francés permitió repartir minutos a todo su equipo y que el cansancio físico no les impidiera llegar en perfectas condiciones, por ejemplo, a las finales de Champions League disputadas.

Mariano y Vallejo durante la sesión

Esta temporada sigue la misma línea. Pese a haber perdido jugadores importantes, el Madrid ha sabido reforzarse para tapar esos huecos y, junto a los que ya estaban, poder hacer que Lopetegui cuente con un equipo de total confianza para este curso.

La segunda unidad de este curso

Teniendo en cuenta que Lopetegui tiene un once de gala formado por Courtois, Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo en defensa. Modric, Kroos y Casemiro son fijos en el centro del campo, mientras que Bale, Benzema y Asensio forman la delantera. A este equipo habría que meter a Isco, un caso especial ya que es un jugador de la total confianza de su entrenador aunque no aparezca en el once.

Teniendo esto claro, el banquillo que le queda a Lopetegui es de lujo. En la portería cuenta con Keylor Navas, titular en las últimas tres Champions del Real Madrid. En la defensa cuenta con Odriozola y Nacho, dos internacionales con España en el último Mundial. Ceballos y Lucas Vázquez completan una medular de lujo, mientras que Mariano ha llegado para ser el '9' que dé descanso a Benzema cuando Lopetegui lo estime oportuno. A este grupo hay que sumar a Marcos Llorente, Valverde, Vallejo, Reguilón y Vinicius, que, aunque esté en el Castilla, Lopetegui ha confirmado que si se le necesita contará con él, por lo que el plan B del Madrid está esta temporada también más que asegurado.