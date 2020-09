La reivindicación de Marta Corredera, jugadora del Real Madrid Femenino, con el álbum de cromos

Marta Corredera se ha convertido en protagonista de las redes sociales después de una reivindicación del fútbol femenino. La jugadora del Real Madrid y representante de la selección española, respondió a un tuit sobre el tradicional e histórico álbum de cromos de La Liga. Horas después, su menaje generó miles de reacciones y alguna que otra crítica a la que no dio mayor importancia.

"Piqué ya tiene su álbum de La Liga y so cromo 2020-2021. Y lo quiso pegar él mismo, claro... ¿A quién no le gustaría pegar su propio cromo en el álbum?". Este fue el mensaje que la cuenta oficial de Panini, organizadora del famoso álbum, colgó en sus redes sociales. Corredera no dejó pasar la oportunidad y reclamó algo que se viene demandando cierto tiempo entre la élite del fútbol femenino.

"Aquí a una que le gustaría. ¿Es mucho pedir?", respondió la jugadora del Real Madrid con cierto sarcasmo. El mensaje provocó cientos de retuits y miles de 'me gusta', así como numerosas reacciones de aficionados y compañeras de profesión. Las críticas, habituales en redes sociales y más en temas como los deportivos, no faltaron. Y la lateral quiso responder, pero sin entrar en el conflicto.

Aquí a una que le gustaría, @paninicromos ¿Es mucho pedir? https://t.co/EHN3eU0g2w — Marta Corredera (@Corredera7) September 4, 2020

"Marta Corredera pide su álbum de cromos. Si os digo que juega al bádminton os lo creéis. No te conocen ni en el parque de tu casa, boba". Un comentario ofensivo y al que Marta replicó con varios emojis de risa. La realidad es que Marta ha conseguido jugar en equipos de relevancia en el fútbol de élite como el Atlético de Madrid, el Levante o ahora el Real Madrid. Además, también jugó una temporada en Inglaterra gracias a la oferta del Arsenal.

Marta Corredera en el campo de Valdebebas

Y, por si fuera poco, Marta Corredera acumula títulos tan variados como la Copa de la Reina, el título de la Primera Divisón femenina, la Continental Cup ganada con el club gunner y la FA Cup que levantó con el mismo equipo inglés. A todo ello suma numerosas convocatorias con la Selección y presencias en campeonatos como el Mundial de Canadá de 2015, el Mundial de Francia del 2019 o la Eurocopa del 2013.

El fútbol femenino pide su sitio

La Liga Iberdrola y la Liga Reto siguen creciendo. Sobre todo la primera, que estas últimas temporadas ha sufrido un notable repunte y más tras la incorporación del Real Madrid. El club merengue ha permitido aumentar la visibilidad de la competición y cumplir los sueños de algunas jugadoras que querían vestir la elástica merengue alguna vez en su carrera.

Sin embargo, aún faltan pasos por dar. El próximo es el de convertirse en competición profesional, una medida que debe ser tomada por el CSD y que se ha situado como una de las prioridades del Consejo Superior de Deportes. Esta transformación en competición profesional permitiría a la liga tener mayor independencia de la RFEF e incluso mejorar las condiciones de sus deportistas. Se sumaría así al reciente Convenio Colectivo firmado entre todos los implicados.

[Más información - Eva Navarro dice adiós a su fichaje por el Real Madrid tras renovar en contra de su voluntad]