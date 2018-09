Todos los goles del Castilla 3-0 Unionistas: Cristo y Vinicius, protagonistas

El Castilla afrontaba una nueva jornada liguera en el Estadio Alfredo Di Stéfano, después de dos partidos seguidos a domicilio donde no se consiguió pasar del empate en ninguno de ellos. No obstante, el cuadro de Solari aprovechó la visita del Unionistas para volver a la senda del triunfo y sumar la segunda victoria de la temporada ante su afición.

En primer lugar, iba a ser Cristo quien abriría la lata en los minutos iniciales de juego. Lopéz recibía el balón ya en campo contrario, levantaba la cabeza y veía el desmarque del ariete dentro del área. El lateral derecho le daba un pase que el '9' blanco no iba a dudar en aprovechar. Tras tenerlo controlado, se daba la vuelta, esquivaba al defensa y fusilaba para poner el 1-0 en el marcador.

Ya habiendo cumplido la primera media hora de juego, concretamente en el minuto 33, los hombres de Solari se iban a aprovechar de un error defensivo. Tras una pérdida de balón y un rechace, Martín volvía a ver a Cristo desmarcado, quien iba a anotar el segundo en su cuenta particular. Esta vez fue un tiro lejano, aprovechando que el portero estaba adelantado y entró raso con un tiro cruzado.

El gol de la sentencia iba a llevar el sello de Vinicius Jr. El joven brasileño se atribuía una falta cercana en la frontal del área. Tras analizar la posición del guardameta y de la barrera, hizo un tiro raso ante el que los defensas no pudieron hacer nada y entró pegado a poste donde al portero le fue imposible llegar.

De esta manera, el Castilla ponía fin a la racha de los empates y mantenía el invicto de no conocer la derrota tras cuatro jornadas. En Valdebebas lleva pleno de victorias, mientras que fuera de casa aún no ha conseguido sumar más de un punto. No obstante, la buena noticia para el conjunto de Solari es mantener el casillero a cero de partidos perdidos, y aspiran a mantener la misma línea a lo largo del curso.