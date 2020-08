Laprovittola: "Me voy a quedar en el Real Madrid, estoy listo para triunfar"

"Soy jugador del Real Madrid, no estoy jugando mucho y veremos qué pasa". Estas palabras de Laprovittola dieron rienda suelta a un sinfín de rumores e incluso el Panathinaikos aseguró que estaban solo pendientes del 'ok' del club blanco para fichar al argentino.

Sin embargo, 'Lapro' no se moverá del Real Madrid de Pablo Laso, tal y como ha informado el propio jugador en la emisora 3x3 Radio de su país natal: "Al final me voy aquedar en el Real Madrid. Fue un año bastante movido, pero estaba tranquilo porque tenia contrato. Lo firmé hace un año atrás, por dos años, y es lo que quería, pero es verdad que las cosas iban cambiando semana a semana. Busque alternativa porque el equipo capaz que me liberaba, capaz que no, las cosas iban cambiando".

También se ha referido al interés de Panathinaikos: "El interés del Panathinaikos era verdadero y estuvimos cerca pero la realidad es que el Real Madrid no me liberó, no me dejo salir y ahora estoy acá, contento de estar en el equipo. Ellos cuentan mucho conmigo, creen en lo que le puedo dar al equipo. Estoy contento, estoy en un club increíble, en el más importante del mundo, para mí".

Laprovittola durante un partido del Real Madrid - Andorra ACB PHOTO

"Quiero revancha. No se si voy a llegar a jugar como jugué en Badalona, no pretendo eso porque cada jugador tiene su rol en cada equipo. No es lo mismo Real Madrid que Badalona. Será lo que tenga que ser más adelante, lo que sí se es que estoy tranquilo, contento y listo y preparado para triunfar en el Real Madrid", ha sentenciado sobre su futuro el argentino.

Selección argentina

También se refirió al subcampeonato logrado en el Mundial de China 2019: "Lo que vivimos el año pasado con la Selección fue una explosión que nadie se esperaba y aparecimos. Fue algo muy bueno para todos los que fuimos integrantes de ese equipo. Creo que nos posiciono en otro lugar como selección y a cada uno también en el mundo del baloncesto".

También ha hablado sobre el futuro de la selección de Argentina: "Creo que la confirmación del Oveja (Sergio Hernández) en estos últimos días como entrenador, ya aclara bastante el panorama de cómo vamos atrabajar, de cómo vamos a encarar la preparación, del compromiso que vamos a mostrar. Creo que el compromiso fue la clave que tuvimos des de la AmeriCup hasta el Mundial de China".

Laprovittola con la selección argentina Reuters

"La realidad es que cuando la selección juega, todos queremos estar y está demostrado esto porque cada uno quiere lo mejor para la selección, porque intentamos representarla de la mejor manera y creo que el compromiso nos hizo trabajar excelente todos estos años y nos dio el resultado de un subcampeonato, que a mi me sorprende. Conseguimos algo muy grande", ha añadido.

Para finalizar refiriéndose a los Juegos Olímpicos: "Si hubiese Tokio el año que viene, el compromiso va a ser igual, vamos a seguir trabajando de la misma manera. El resultado va a ser algo que sea bueno o sea malo, pero que vamos a dar todo, que vamos a trabajar de la misma manera, que vamos a tener el mismo compromiso, que vamos a encarar los Juegos Olímpicos de la misma manera o más enfocados que lo que encaramos China, de eso no tengo dudas".

