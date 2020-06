Rudy Fernández: "El Real Madrid podría competir en la NBA, seguro"

Esta semana le toca al fútbol y será la próxima cuando el baloncesto regrese en España. La fase final de la ACB se juega en La Fonteta de Valencia y antes de que eso ocurra el jugador del Real Madrid Rudy Fernández ha hablado en DAZN sobre la actualidad del equipo.

También sobre esos comentarios que aseguran que el equipo blanco tiene el nivel requerido para jugar en la NBA, algo que ya afirmó hace tan solo unos días Willy Hernangómez durante el 'Foro Luis de Carlos': "Se podría decir que el Real Madrid es un equipo de nivel NBA, no solo por la capacidad del club y las instalaciones, sino por el talento y el nivel de competitividad que tiene".

Rudy ha seguido esa misma línea: "El Real Madrid podría competir en la NBA, seguro. Ganamos a Oklahoma. Es verdad que era pretemporada para ellos, estaban empezando, viajando… No tiene nada que ver con una liga regular, pero el equipo es un gran equipo para poder competir".

Rudy lanza a canasta durante el partido de Euroliga entre Real Madrid y Zalgiris

El jugador también ha hablado sobre los rumores que colocan a su compañero Facundo Campazzo en la NBA: "Encajaría en todos los equipos y en todas las competiciones que quiera. 'Facu' es un competidor, un currante". A continuación se ha referido a la Euroliga: "Es una de las mejores competiciones de Europa y cada vez más jugadores de alto nivel de la NBA están viniendo, porque ven que la competición es muy buena".

Gasol y Mirotic

El propio Rudy Fernández pasó por la NBA y ha recordado el apoyo que le dio entonces Pau Gasol: "Pau me dio un consejo, sobre todo en el segundo año, que fue más difícil, que tuviera paciencia". "Son decisiones muy respetables. Igual que yo quería desconectar un poco de la NBA, volver a Europa y sentirme un jugador importante. En la NBA a veces es más difícil", ha comentado sobre el fichaje de Mirotic por el Barça.

El Rudy más personal

Para finalizar, el jugador madridista ha hablado, por vez primera, sobre la enfermedad de su padre: "Le diagnosticaron un mioblastoma en el cerebro, no tenía muy buena pinta. Fue un momento duro porque mi padre ha sido el que me ha dado todo para llegar donde he llegado.Ahí fue la primer vez que me planteé dejar la Selección. Es la primera vez que hablo de esto".

