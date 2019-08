Campazzo: "Estoy feliz y emocionado por seguir en el Real Madrid"

Facundo Campazzo afianza su alianza con el Real Madrid después de prolongar su contrato con el club blanco hasta el año 2024. Una de las mejores noticias para la familia merengue y también para un Pablo Laso que ha ido depositando cada vez más confianza en el genial base argentino.

El jugador ha hablado para los medios del club tras su renovación: "Siento mucha felicidad, mucha emoción y mucha ilusión por seguir consiguiendo cosas en este club. Estoy muy agradecido también por la confianza que me dan, tanto Juan Carlos Sánchez-Lázaro, como Herreros, como el presidente, el cuerpo técnico y los compañeros; siempre me he sentido apoyado. Es una alegría muy grande estar junto a mi familia y en un club como el Real Madrid".

Facundo Campazzo ante el Barcelona Lassa

Cinco años más ha firmado el base con el Real Madrid. Cinco años más de espectáculo después de que su nombre comenzase a sonar con fuerza como futurible de la NBA. Campazzo podrá superar así la barrera de los 200 partidos defendiendo la camiseta blanca, ya que hasta la fecha acumula 195 encuentros disputados. En este tiempo ha conseguido ganar un total de ocho títulos: 2 Euroligas, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

A por el doble centenario

En el campeonato doméstico, el Facu ya ha superado los cien partidos -suma 106-, algo que está a punto de conseguir también en la Euroliga. En lo que respecta a la máxima competición continental de baloncesto, Campazzo ha disputado 75 duelos, por lo que en la temporada 2019/2020 puede sumar ese doble centenario que le acercaría a la leyenda. Para el recuerdo siempre quedará su MVP de la final de la Liga Endesa en la campaña que finalizó con victoria en la ACB para los de Laso.

