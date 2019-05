Pablo Laso: "Tenemos que mejorar para ganar en Manresa"

El Real Madrid se ha impuesto con cierta comodidad al Baxi Manresa en el primer duelo de los cuartos de final de la ACB. El equipo blanco no dio opciones a su rival y se asegura ir a la ciudad catalana con los deberes hechos. Pablo Laso ha valorado la victoria de su equipo ante los medios de comunicación.

Valoración del partido

"Felicitar a los chicos por la victoria, siempre el primer partido es complicado. Nuestro primer cuarto ha sido el más sólido del choque. Las sensaciones han sido buenas y es donde hemos cogido la ventaja para controlar el partido. Hemos jugado con bastante ritmo, he podido rotar y no cargar de minutos. Tenemos que mejorar para ganar en Manresa, esto solo es un primer paso".

Una victoria de equipo

"Tengo claro que llevamos más de 70 partidos oficiales y el equipo está bien. Todos han aportado cosas y han ido encontrando situaciones. No he cargado de minutos. En líneas generales muy contento pero tenemos que ir más".

Lo mejor del rival

"El Manresa nunca baja los brazos. Si analizas el equipo ha tenido muchas entradas y salidas de jugadores, pero han tenido un mismo plan de trabajo. No han tirado el partido y eso habla muy bien del trabajo del cuerpo técnico".

El gran momento de Causeur

"Causeur es un jugador muy valorado e importante. Me alegro de que todos los días me habléis de su capacidad ofensiva. Está luciendo más y me alegro por él. No es el momento de hablar de los playoffs, porque ya se sabe que va a ser así. No creo que sea el momento de quejarse de ello. Un playoff a tres es muy peligroso porque al final son finales".

La amenaza de Lalanne

"Lalanne ha hecho un gran partido. Hay veces que los jugadores crecen porque tapas otras situaciones. Tenemos que estar preparados para hacer mejor defensa sobre él. A Llull le veo muy bien, ha sido una temporada muy difícil, pero le veo muy bien. Sus números han sido muy buenos y puede jugar todavía mucho mejor".

El ejemplo del Baskonia

"Me fijo en lo que hacen los demás. Antes de comenzar la charla he dicho que el Baskonia perdía por 10. Los playoffs son finales y el equipo debe estar metido desde el principio".