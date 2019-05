El Real Madrid saca los dientes y se lleva el primer duelo ante el Baxi Manresa

El Real Madrid no hizo prisioneros en el primer duelo de los cuartos de final de la Liga ACB. El equipo blanco demostró de principio a fin que no quiere sorpresas y está muy decidido a conseguir un nuevo título nacional. La primera parte estuvo marcada por el gran acierto desde el tiro exterior, mientras que tras el paso por vestuarios llegó el momento de Causeur, que manejó el partido a su antojo. El Madrid suma así el primer punto de la serie y viaja a Manresa con los deberes hechos. [Narración y estadísticas: Real Madrid 98-75 Baxi Manresa]

El partido comenzó con el equipo catalán muy enchufado y realizando ataques muy rápidos para castigar a la defensa blanca. El Real Madrid seguía sin encontrar su ritmo, pero la calidad individual era suficiente para no dejar escapar en el marcador al Baxi Manresa (4-5, minuto 4). En los primeros compases el duelo en la pintura cayó del lado de Lananne, muy activo y sin miedo de atacar a Tavares.

Tras una subida de intensidad, el equipo de Pablo Laso se colocó con una cómoda ventaja gracias a dos canastas consecutivas de Campazzo (15-7, minuto 6). El base argentino siguió siendo la gran pesadilla del cuadro de Peñarroya, que se desesperaba en el banquillo pidiendo más a sus jugadores. Tras el tiempo muerto visitante, Randolph se sumó a la fiesta para finalizar el primer cuarto con 11 puntos (29-15, minuto 10).

El segundo acto no arrancó bien para el Real Madrid, que no encontró buenos tiros, mientras que el cuadro catalán se intentó agarrar al choque mediante la defensa (31-20, minuto 13). La conexión entre Sergio Llull y Gustavo Ayón marcó el camino de la reacción y la recuperación de la máxima diferencia del choque (39-25, minuto 16). Por parte del equipo visitante no resaltó ningún jugador en la primera parte, pero sí se mantuvo en el choque gracias al juego directo.

No frenó el Madrid en su agresividad y punto a punto logró una diferencia muy cómoda. El Manresa no pudo contener el gran movimiento de balón de su rival. Mientras tanto, los viajes a la línea de personal fueron positivos para que el equipo blanco no sentenciara el choque en los primeros dos cuartos del partido (53-37, minuto 20).

El 'factor Causeur' volvió a aparecer

Tras el paso por vestuarios, el conjunto visitante endosó un parcial de 0-6 para seguir soñando con dar la sorpresa en el pabellón merengue. Lalanne se colocó con 16 puntos y fue la gran amenaza durante todo el partido. Como venía siendo habitual, Causeur volvió a entrar al inicio del tercer cuarto y en un abrir y cerrar de ojos ya se colocó con 7 puntos en su casillero particular (60-45, minuto 24).

El escolta francés fue una auténtica pesadilla para la defensa catalana, que no pudo frenar sus ya famosas penetraciones por la izquierda. El equipo blanco continuó haciendo daño a su rival con pases rápidos y buenas posiciones de tiro. La diferencia fue aumentando según avanzaba el tercer cuarto gracias en gran parte al acierto de Felipe Reyes. El enfado de Peñarroya no paraba de crecer (74-54, minuto 29).

El último cuarto no hizo nada más que confirmar la primera victoria del Real Madrid en los playoffs. A pesar de la diferencia en contra, el Manresa no se dejó llevar y peleó por seguir encontrando vías de anotación y buenas sensaciones (80-63, minuto 34). Lalanne engordó su estadística hasta los 26 puntos, mientras que el Real Madrid mantuvo su renta y se llevó el primer duelo de los cuartos de final.

Real Madrid 98-75 Baxi Manresa

Real Madrid: Randolph (15), Rudy Fernández (-), Campazzo (5), Tavares (7), Taylor (5)- quinteto inicial - Causeur (10), Reyes (7), Ayón (12), Carroll (11), Llull (8), Deck (8), Thompkins (10).

Baxi Manresa: Sergi García (2), Lundberg (8), Zubcic (9), Tomàs (6), Lalanne (26)- quinteto inicial - Òrrit (2), Jou (4), Sima (-), Sakho (7), Del Águila (4), Dani García (3), Muñoz (4).

Árbitros: Carlos Cortés, Luis Miguel Castillo, Alberto Sánchez.

Parciales: 29-15 | 24-22 | 25-21 | 20-17

Incidencias: Partido correspondiente al primer partido de los cuartos de final de la Liga ACB disputado en el WiZink Center (Madrid, España).