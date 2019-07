Cinco noticias que debes conocer del Real Madrid a la hora de comer (20/07/2019)

Así viene la actualidad del sábado 20 de julio:

El galés está decidido a no salir del equipo blanco este verano, pero no cuenta con la confianza de su técnico, ya que "no ha cambiado nada desde junio". Lea la noticia completa >>

El conjunto blanco se enfrenta esta madrugada al conjunto bávaro en el debut de ambos en la International Champions Cup. Lea la noticia completa >>

El centrocampista del Bayern Múnich aseguró en una rueda de prensa que si el galés quisiera incorporarse a la entidad alemana sería bien recibido. Lea la noticia completa >>

El equipo inglés cree que es posible llegar a un acuerdo con el Real Madrid para incorporar al centrocampista antes de que cierre el mercado de fichajes. Lea la noticia completa >>

La victoria de Argelia contra Senegal desató el caos en el barrio madrileño y se registraron enfrentamientos con la Policía Nacional. Lea la noticia completa >>