El sencillo truco para que compartir algo desde Android sea más cómodo y rápido

Hace poco más de un año, Google anunció que se aliaba con Samsung para convertir el QuickShare de la empresa coreana en una función nativa de Android. Esto mejoraba sustancialmente la forma de compartir archivos entre móviles en España.

Y decimos eso porque en nuestro país Airdrop, que es de Apple, no está tan extendido dado que la mayor parte de móviles que se venden son de Xiaomi o de Samsung.

Pero esta no es la única manera de compartir archivos, y aplicaciones como Telegram o WhatsApp están muy integradas en nuestro día a día. De hecho, la mayor parte de imágenes que enviamos a amigos y familiares se comparten por estas vías.

Cuando pulsamos el icono de compartir de una aplicación para enviar cualquier elemento, se abre una ventana flotante en la parte inferior que muestra no sólo una ingente cantidad de opciones, sino también muchas aplicaciones.

En teoría, estas apps se ordenan automáticamente en función del uso, pero hay una opción casi secreta en Android que permite anclar las que queramos para tenerlas siempre al inicio de la lista.

Editando el menú compartir de Android El Androide Libre

En función del móvil, esto se puede hacer de una manera u otra. De forma general, lo que hemos de hacer es dejar pulsado en una app y marcar la opción de anclar. A partir de ese momento aparecerá esa aplicación al principio.

No obstante, en algunas marcas se hace de otra forma, similar, pero no igual. En los móviles Samsung, hemos de abrir el menú de Compartir, pulsar en el icono Más de la esquina inferior derecha y luego en el icono del lápiz, arriba a la derecha.

Ahí se nos pedirá que seleccionemos las aplicaciones que más usamos para que aparezcan en el inicio de esa lista. Por desgracia, no podemos hacer lo mismo con la parte superior, donde aparecen los contactos en las apps de mensajería que usemos.

En el caso de que no lo configuremos, como la propia interfaz nos explica, lo que aparecerán serán las aplicaciones más usadas a la hora de compartir.

Share Manager El Androide Libre

Como hemos dicho, la zona de accesos a contactos en aplicaciones de mensajería no es evitable de serie, pero en móviles Samsung es posible con la aplicación Good Lock. Lo que hemos de hacer es instalar el módulo Home Up.



Ahí activamos la opción Share Manager y seleccionamos los contactos en las aplicaciones que queramos, en el orden que queramos, para tenerlas siempre a mano.