Cómo borrar un pedido del historial de Amazon para ocultarlo para siempre

Amazon es la tienda online por excelencia ahora mismo —aunque cada vez hay más alternativas, como la de PcComponentes—, y si compartes cuenta con tu familia o pareja, sabrás que cualquiera puede ver los productos que se han pedido desde tu cuenta, Hoy vamos a enseñarte a ocultarlos.

Y es que, la plataforma ofrece una opción gracias a la cual puedes esconder cualquier pedido que hayas hecho desde tu cuenta, de manera que este no se pueda ver desde el historial de pedidos.

Así, podrás hacer regalos sin miedo a que te descubran, además de mantener la privacidad de lo que compres, no todo el mundo tiene por qué saber qué es.

Borra un pedido de Amazon de la lista de pedidos

Archivar pedido en Amazon El Androide Libre

Si has hecho un pedido en Amazon y no quieres que este aparezca en la lista de pedidos realizados, Amazon te brinda una opción para ocultarlo. Eso sí, tendrás que hacerlo desde la versión web, ya que en la app esta opción no está disponible:

Ve a la sección de Pedidos.

Dale a Archivar pedido, en la parte inferior izquierda.

Tras esto, los pedidos en los que apliques esta opción no estarán presente en el historial de pedidos. Además, te saldrá un aviso para indicarte que el límite de pedidos archivados es de 500.

Pedidos archivados El Androide Libre

Debes saber que no serán completamente invisibles, ya que puedes acceder a ellos desde la sección de Mi cuenta, en Pedidos archivados. Aquí podrás acceder a toda la información sobre cada uno de ellos, y a opciones como la de devolver el pedido.

