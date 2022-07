El truco para ocultar apps en tu móvil realme y que estas sean invisibles

Realme UI es una de las capas más interesantes que hay en el panorama Android, y una de sus mayores virtudes es que integra un buen número de opciones que pueden hacer que, por ejemplo, clones aplicaciones para utilizarlas dos veces. Sin embargo, también puedes ocultar aplicaciones para que si alguien usa tu móvil, no pueda acceder a ella ni saber que la tienes instalada.

Oculta aplicaciones en tu móvil realme para que nadie las vea

La compañía china no para de mejorar su capa de personalización, y ha incluido bastantes cosas que puedes hacer con las apps que tienes instaladas en uno de sus móviles o tablets. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Abre Administrador.

Pulsa en Herramientas, en la barra inferior.

Pulsa en Ocultar aplicaciones.

Activa el interruptor de las apps que quieras bloquear.

Cuando lo hagas, el sistema te dirá que establezcas una contraseña de privacidad si no lo has hecho ya, así que tan solo sigue los pasos que te indica para crear una, y recuérdala. Si no lo haces, siempre podrás recurrir al método de recuperación de contraseña mediante el correo electrónico o bien la pregunta de seguridad.

Tras esto, selecciona las apps que quieras que desaparezcan del launcher y los recientes y activa sus respectivos interruptores.

Cómo acceder a las aplicaciones ocultas en realme

Una vez las hayas ocultado, no podrás acceder a estas apps desde el launcher ni desde el box de aplicaciones. El método para hacerlo es algo más rebuscado, y consiste en lo siguiente:

Ve a la app de Teléfono.

Introduce tu código de seguridad en el marcador de esta manera "#código#".

Al introducir la contraseña, automáticamente accederás al apartado de aplicaciones ocultas, donde se muestran tanto estas como un acceso directo a la caja fuerte de la capa, donde puedes guardar de forma privada tus archivos.

