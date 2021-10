Cómo cambiar el tamaño de los iconos en One UI de Samsung

Las opciones de personalización disponibles para los usuarios Android en España son cada vez más. Muchas de estas opciones están presentes de forma nativa, aunque para muchas otras tenemos que recurrir a aplicaciones de terceros, como un launcher. Una opción que muchos usuarios desean usar es cambiar el tamaño de los iconos de las apps. En One UI de Samsung no necesitamos usar apps de terceros para ello.

En los ajustes de One UI de Samsung ya podemos cambiar los iconos de las aplicaciones, pero si queremos cambiar su tamaño en la pantalla de inicio, tenemos que recurrir a otro método. Así es posible cambiar el tamaño de los mismos de una forma que se ajuste a lo que queremos.

Cambia el tamaño de los iconos en One UI de Samsung

Samsung One UI cambiar tamaño iconos

Los iconos en la pantalla de inicio del teléfono tienen un tamaño determinado, establecido por defecto en el teléfono. Samsung permite a los usuarios con One UI ajustar dicho tamaño a su gusto, por si quieren un tamaño de iconos diferente. Es una opción de personalización más que la interfaz de los teléfonos del fabricante de Corea del Sur proporciona. Los pasos para modificar el tamaño de los iconos son los siguientes:

Sitúate en la pantalla de inicio de tu móvil. Mantén pulsado en un espacio en blanco. En el menú que sale en la parte inferior, acude a Ajustes. Pulsa en Cuadrícula de Pantalla Inicio y si quieres cambiar la pantalla de apps, pulsa en Cuadrícula Pantalla Apps. Prueba los distintos tamaños, para ver cuál te convence más. Selecciona el tamaño deseado.

Una vez elegido esto, verás que los iconos en la pantalla de inicio de tu smartphone Samsung con One UI tienen un tamaño diferente. Tienes varias opciones a probar, para ajustar ese tamaño a lo que te conviene más. En función del tamaño que hayas elegido, podrás tener una mayor cantidad de iconos en la pantalla principal o en el resto de pantallas de tu teléfono.

El cambio del tamaño de los iconos permite una personalización de la apariencia de la pantalla de inicio en tu smartphone. Si el cambio que has realizado no te convence, siempre puedes regresar a la apariencia inicial siguiendo los mismos pasos que has realizado ahora.

