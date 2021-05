Cómo saber la versión de Bluetooth de tu móvil Android

Los teléfonos Android que se lanzan al mercado en España tienen conectividad Bluetooth de serie. La versión de esta conectividad es algo que varía en función del modelo y la antigüedad que tenga, pero es un dato que puede ser de gran importancia en muchas ocasiones, sobre todo a la hora de comprar accesorios como auriculares.

En función de la versión de Bluetooth que tengamos en nuestro teléfono Android, es posible que no disfrutemos de todas las funciones que algunos accesorios proporcionan. Por eso, es bueno saber qué versión es la que nuestro smartphone tiene de serie y para ello hay apps que nos ayudan a saberlo.

Descubre tu versión de Bluetooth con AIDA64

Version de Bluetooth en Android

AIDA64 es una aplicación que posiblemente suene a muchos usuarios en Android. Es una app que lleva ya bastante tiempo en el mercado y te permite tener acceso a información sobre las especificaciones de tu teléfono. Entre los datos que la aplicación nos proporciona se encuentra la versión de Bluetooth del mismo.

Nuestros teléfonos Android no cuentan con una sección propia donde podemos ver este tipo de datos, por lo que hay que recurrir a aplicaciones de terceros. Los pasos que tenemos que seguir en este caso son:

Instala AIDA64 en tu teléfono Android, disponible de forma gratuita en este enlace. Abre AIDA64 en el móvil. Acude al apartado de Sistema dentro de la app, el primero que sale. Busca la opción Bluetooth. Comprueba la versión de Bluetooth de tu móvil.

Estos son los pasos que nos dirán la versión de esta conectividad que tiene nuestro smartphone. Es una información que puede ser de gran importancia a la hora de comprar accesorios, como unos auriculares inalámbricos, para nuestro dispositivo.

Si nuestro móvil tiene una versión de Bluetooth anterior a la de los auriculares, no significa que no vayan a funcionar. El problema es que puede haber algunas funciones de los auriculares que no vayamos a poder usar, por lo que la experiencia de uso no sería la deseada. Lo más adecuado es comprar auriculares que tengan la misma versión, para una experiencia sin carencias.