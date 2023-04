Así puedes borrar todos los audios que Alexa guarda sobre ti

Alexa es uno de los asistentes de voz más usados en la actualidad, y, por si no lo sabías, guarda un registro con todas las consultas que le has hecho al asistente de voz desde que lo has activado, pero puedes borrarlo.

Alexa y los dispositivos Amazon Echo son de las mejores opciones que existen para la domótica de tu hogar gracias al ecosistema que tiene Amazon montado en torno a sus dispositivos de domótica.

Por suerte, igual que sucede con Google Assistant, puedes eliminar todos estos archivos de audio para que no queden registrados, e incluso puedes hacer que las grabaciones futuras se eliminen automáticamente.

Cómo borrar todos los audios de Alexa

Consultar el historial de voz de Alexa El Androide Libre

Cada vez que haces una consulta en Alexa, el asistente virtual lo guarda de forma totalmente transparente, y te ofrece la opción para que borres todos los registros, así como para que configures una eliminación recurrente para estos archivos:

Abre Alexa y pulsa en Más, en la barra inferior.

Pulsa en Configuración y luego en Privacidad de Alexa.

Dale a Consultar el historial de voz.

Pulsa en Eliminar todas las grabaciones.

Si te fijas, en este apartado puedes ver tanto la consulta transcrita que has hecho como la respuesta que te ha dado el asistente, además de poder llevar a cabo un filtrado para ver los registros en función del tiempo y del perfil de Alexa.

Borrado automático de consultas en Alexa El Androide Libre

Además, hay un marcador en el que la plataforma te pregunta si Alexa resolvió tu duda correctamente, por lo que puedes dar feedback sobre cada una de las consultas de forma concreta.

Para eliminar automáticamente las grabaciones de Alexa, solo tienes que ir hacia atrás y pulsar sobre Administrar tus datos de Alexa, donde encontrarás un apartado para seleccionar cuánto tiempo quieres que se guarden estas grabaciones.

